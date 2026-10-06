Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας κατακόρυφα την αμυντική του απόδοση, μετέτρεψε τον εκτός έδρας αγώνα του με το Ανόβερο σε «ερυθρόλευκη» παράσταση, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να επικρατούν με 17-10 στην πρεμιέρα της φάσης των «16» στο Champions League.

O Ολυμπιακός άρχισε τη φετινή του πορεία στο Champions League, με μία επιβλητική εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Ανόβερο με 17-10, για τον Α' Όμιλο της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Μια νίκη που «χτίστηκε» στο 2ο ημίχρονο, κυρίως από την πολύ καλή αμυντική λειτουργία, που έδωσε την ώθηση έτσι ώστε οι παίκτες του Ολυμπιακού, από ένα σημείο κι έπειτα να κυριαρχήσουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» με γκολ από τους Φουντούλη και Αλαφραγκή προηγήθηκαν με 4-2 και ο Σεμίρ Σπάχιτς, με το πρώτο του γκολ με την πειραϊκή ομάδα, έκανε το 5-3 (1:30), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το 1ο οκτάλεπτο.

Ο Γκίλλας με εκτέλεση από την περιφέρεια, πέτυχε το 6-3 στην πρώτη επίθεση της β' περιόδου, για να ακολουθήσει το κενό διάστημα.

Το Ανόβερο σε λιγότερο από τέσσερα αγωνιστικά λεπτά προσπέρασαν με 7-6 (3:38), όμως σε εκείνο το σημείο ανέλαβαν δράση οι παλιοσειρές: Ο Αλαφραγκής από την περιφέρεια (3:09), ο Γενηδουνιάς από την περιφέρεια (1:14) και η επιτχυμένη κόντρα με τον Φουντούλη (00:51), έδωσαν πλεονέκτημα τριών γκολ (9-7).

Το γκολ του Γενηδουνιά από τα 2μ., έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά στο +3 10-7 (6:05), που διατήρησε ο Ανγκιαλ για το 11-8 (4:19), τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν εγκλωβιστεί στην αμυντική λειτουργία των παικτών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς, οι Αλαφραγκής (7:03) και Άνγκιαλ (6:04), άνοιξαν τη διαφορά στο 13-8, ο Γκίλλας το διατήρησε για το 14-9 (4:26), με τον Δήμου να σημειώνει τα δύο γκολ της αναμέτρησης για το τελικό 17-10.



Τα οκτάλεπτα: 3-5, 4-4, 1-2, 2-6

Ανόβερο (Αλεκσάντρ Ράντοβιτς): Σπίτανκ, Μάτσαν 2, Σίπερ 2, Λάνγκιεβιτζ, Κούπερς, Τσίρου 1, Μπάσιτς 2, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Γκάνσεν 2, Μπένκε, Βουκίτσεβιτς 1.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς (14/24, 58%), Άνγκιαλ 3/3, Αλαμάνος 0/1, Γενηδουνιάς 2/4, Φουντούλης 3/4, Παπαναστασίου 0/1, Γκίλλας 2/3, Σπάχιτς 1/1, Αλαφραγκής 3/4, Λόντσαρ 1/1, Χαρκόφ, Δήμου 2/3, Τζωρτζάτος, Πούρος 0/5..



Α' Όμιλος - Αποτελέσματα - Η συνέχεια

Ανόβερο - Ολυμπιακός 10-17

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι - Σαμπαντέλ 16-17



Η βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 3

2.Σαμπαντέλ 3

3.Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 0

4.Ανόβερο 0



Η 2η αγωνιστική (27 Οκτωβρίου)