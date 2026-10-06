Έλβις Φάτοβιτς: «Είναι εντυπωσιακό που o Ολυμπιακός είχε τόσους φιλάθλους στο Ανόβερο»
Ο Ολυμπιακός πήρε το ζητούμενο από το ταξίδι στη Γερμανία και το παιχνίδι με το Ανόβερο, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να επικρατούν με 17-10 στην πρεμιέρα των ομίλων στη φάση των «16» στο Champions League.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν νίκησαν μόνο μέσα στο νερό, αλλά κι έξω από αυτό, με το κολυμβητήριο να θυμίζει... «Παπαστράτειο». Οπαδοί του Ολυμπιακού από το κλαμπ του Ανόβερου, έδωσαν εντυπωσιακό «παρών», δίνοντας το δικό τους χρώμα στον αγώνα.
Μάλιστα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς στο τέλος δήλωσε εντυπωσιασμένος από την παρουσία τους, λέγοντας: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Η στήριξή τους ήταν πραγματικά εκπληκτική. Τραγουδούσαν σε όλη τη διάρκεια! Είναι εντυπωσιακό που είχαμε τόσους φιλάθλους στο Ανόβερο».
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Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα οι παίκτες και οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν όλοι μαζί την πρώτη φετινή νίκη της ομάδας στο Champions Leaue.
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