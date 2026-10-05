Η ΚΟΕ ενέκρινε τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό. Ο 21χρονος φουνταριστός θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στο Ανόβερο.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τυπικά τη σημαντική μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς, καθώς η ΚΟΕ ενέκρινε τη μετακίνηση του νεαρού φουνταριστού στους «ερυθρόλευκους».

Η Επιτροπή Μεταγραφών της ομοσπονδίας εξέτασε την υπόθεση και έδωσε το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως η μεταγραφή που είχε ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες ημέρες είναι καθ' όλα νόμιμη.

Έτσι, ο 21χρονος πολίστας αναμένεται να πραγματοποιήσει άμεσα το ντεμπούτο του με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, στην αναμέτρηση με το Ανόβερο στη Γερμανία (6/10).

Το σκεπτικό της ΚΟΕ για τη μεταγραφή

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Μεταγραφών, ο Σπάχιτς επικαλέστηκε τη διάταξη που αφορά τους αθλητές άνω των 19 ετών. Η ΚΟΕ έκρινε ότι, ως ερασιτέχνης αθλητής ηλικίας άνω των 19 ετών, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι ο ΝΟ Βουλιαγμένης δεν αποτελεί Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία. Ως εκ τούτου, ο αθλητής δεν εξαιρείται από το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, στο ιδιωτικό συμφωνητικό του ΝΟ Βουλιαγμένης, το οποίο δεν συνυποβλήθηκε, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Εγγραφών-Μεταγραφών της ΚΟΕ. Αντίθετα, το αντίστοιχο συμφωνητικό του Ολυμπιακού κατατέθηκε κανονικά.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν αποτελεί προηγούμενο μόνο για την υπόθεση του Σπάχιτς, καθώς η ΚΟΕ έχει ακολουθήσει αντίστοιχο σκεπτικό και σε άλλες μεταγραφές. Μεταξύ αυτών ήταν και η μετακίνηση της Νεφέλης Κοβάσεβιτς από τον Άλιμο στη Βουλιαγμένη.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα

Με την έγκριση της ΚΟΕ, ο Ολυμπιακός μπορεί πλέον να υπολογίζει και επίσημα στον Σπάχιτς, προσθέτοντας στο ήδη ιδιαίτερα ισχυρό ρόστερ του ένα από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Ο νεαρός φουνταριστός θεωρείται από τους κορυφαίους παίκτες της ηλικιακής του κατηγορίας σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μέλος της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών. Μάλιστα, πανηγύρισε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα την κατάκτηση του World Cup 2026 στο Σίδνεϊ.

Ο Σπάχιτς ξεκίνησε από τον ΝΟ Χανίων, όπου αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2023, πριν μετακομίσει στη Βουλιαγμένη για την τριετία 2023-26.

Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό να τον εντάσσει στο δυναμικό του και τον ίδιο να έχει την ευκαιρία να φορέσει για πρώτη φορά το ερυθρόλευκο σκουφάκι απέναντι στο Ανόβερο.