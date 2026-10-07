Άλιμος - Ολυμπιακός 14-24: Άνετο πέρασμα οι «ερυθρόλευκες» για τη Waterpolo League
Με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και τη Φωτεινή Τριχά να πετυχαίνουν από επτά γκολ η κάθε μία, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε εκτός έδρας επί του Αλίμου με 24-14, σε παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-2, ξέφυγε με 10-3 και παρά τη μείωση του σκορ από τον Άλιμο (11-7) δεν κινδύνευσε, ανέβασε ξανά τη διαφορά (18-11) και έφθασε στο τελικό 24-14.
Τα οκτάλεπτα: 3-6, 4-5, 4-7, 3-6
Αλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου, Χαλδαίου 1, Γρηγοροπούλου, Οτσόα 4, Μ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Μπιτσάκου 5, Τζωρτζακάκη, Φαν Ντερ Βέιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα 1, Σάντα 2, Τριχά 7, Αντριους 1, Σιούτη 3, Πάτρα, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Νίγκρο, Χάιντου, Σαλταμανίκα 1
Η βαθμολογία
(2η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 6
- 2.Βουλιαγμένη 6
- 3.Πανιώνιος 4
- 4.Χανιά 4
- 5.Άλιμος 3
- 6.Εθνικός 3
- 7.ΝΕ Πατρών 3
- 8.ΠΑΟΚ 3
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 11.ΠΕΚΕΒ 0
- 12.Λάρισα 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.