Οι Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Φωτεινή Τριχά πέτυχαν 14 γκολ κι οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας νίκη επί του Αλίμου με 24-14 για τη 2η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και τη Φωτεινή Τριχά να πετυχαίνουν από επτά γκολ η κάθε μία, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε εκτός έδρας επί του Αλίμου με 24-14, σε παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-2, ξέφυγε με 10-3 και παρά τη μείωση του σκορ από τον Άλιμο (11-7) δεν κινδύνευσε, ανέβασε ξανά τη διαφορά (18-11) και έφθασε στο τελικό 24-14.

Τα οκτάλεπτα: 3-6, 4-5, 4-7, 3-6

Αλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη 1, Θ. Παπαδοπούλου, Μ. Πλευρίτου, Χαλδαίου 1, Γρηγοροπούλου, Οτσόα 4, Μ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Μπιτσάκου 5, Τζωρτζακάκη, Φαν Ντερ Βέιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη, Χριστοδούλου

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα 1, Σάντα 2, Τριχά 7, Αντριους 1, Σιούτη 3, Πάτρα, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Νίγκρο, Χάιντου, Σαλταμανίκα 1

Η βαθμολογία

(2η αγωνιστική)