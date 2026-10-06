Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι του στο Champions League ανδρών με προορισμό το Final Four του Βελιγραδίου, με πρώτη στάση στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει το Ανόβερο.

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα αύριο Τρίτη (6/10, 19:30) απέναντι στο Ανόβερο, επί γερμανικού εδάφους, για το Champions League ανδρών.

Μετά το νικηφόρο πέρασμα από το Ιλίσιο απέναντι Ηλυσιακό με 24-5, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του για το Champions League του πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» σε έναν όμιλο που καλούνται να αντιμετωπίσουν το Ανόβερο, την Σαμπαντέλ και την Γιαντράν, είναι το απόλυτο φαβορί και έχουν αρχικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και μακροπρόθεσμα στο Final Four που φέτος θα διεξαχθεί στη Σερβία και συγκερκιμένα στο Βελιγράδι.

Αξίζει να αναφερθεί για τον Ολυμπιακό ότι η ΚΟΕ ενέκρινε τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς από την Βουλιαγμένη και θα κάνει το ντεμπούτο του με τους πειραιώτες στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στο Ανόβερο.

Από την άλλη πλευρά, το Ανόβερο θα παίξει το πρώτο του επίσημο αγώνα για τη φετινή σεζόν αφού οι υποχρεώσεις του για τις εγχώριες διοργανώσεις στη Γερμανία θα ξεκινήσουν το προσεχές Σαββατο. Η γερμανική ομάδα, μπορεί να είναι κατώτερης δυναμικής από τον Ολυμπιακό, όμως στην έδρα της είναι ιδιαίτερα σκληρή και είναι ένα παιχνίδι που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Τζωρτζάτου στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού:

«Αρχίζει επιτέλους το Champions League. Η αλήθεια είναι, ότι ανυπομονούμε. Μας έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση από πέρυσι και Θέλουμε να δοκιμάσουμε ξανά, να βρεθούμε στο Final Four. Η πρεμιέρα πάντα είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Δοκιμαζόμαστε στο Ανόβερο με την τοπική ομάδα. Εχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά για το συγκεκριμένο ματς. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στη χώρα της και έχει ως όπλο της το γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον, αλλά και την ευχέρεια που έχουν αρκετοί παίκτες της στην εκτέλεση. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε τον αιφνιδιασμό τους, που τους βοηθάει να πάρουν ρυθμό. Επίσης, να πιάσει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας η άμυνα μας, ούτως ώστε να κάνουμε το έργο μας όσο γίνεται πιο εύκολο. Πάμε για τη νίκη, με όπλο την άμυνα μας, για να μπούμε με το δεξί στη διοργάνωση».

Πρόγραμμα Τρίτης 5 Οκτωβρίου

Α ΟΜΙΛΟΣ

19:30, Ανόβερο - Ολυμπιακός (Mega News)

19:30, Γιαντράν - Σαμπαντέλ

Β ΟΜΙΛΟΣ