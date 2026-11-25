Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανιώνιο, ανοίγοντας την αυλαία της 11ης αγωνιστικής, ενώ για την αντίστοιχη 10η, η Βουλιαγμένη καθάρισε απέναντι στον Άλιμο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανιώνιο εύκολα στη Νέα Σμύρνη με 20-6 και συνεχίζει αήττητος και στη κορυφή της βαθμολογίας της Water Polo League Ανδρών. Αντίστοιχα, η Βουλιαγμένη καθάρισε τον Άλιμο με κυριαρχική εμφάνιση 20-11 και ανέβηκε πάλι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Βουλιαγμένη-Άλιμος 20-11

Η Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική και με άκρως αποτελεσματική επίθεση προηγήθηκε με 7-3 στο ρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό αυξάνοντας τη διαφορά και κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 13-7. Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη με σπασμένα φρένα καθάρισε την υπόθεση νίκη και άνοιξε τη διαφορά με 18-9. Ετσι, η Βουλιαγμένη χωρίς να ξοδέψει πολύ ενέργεια και με εξουδετερομένο τον Άλιμο, πήρε τη νίκη με 20-11, κλείνοντας το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής.

Τα πεντάλεπτα: 7-3, 6-4, 5-2, 2-2

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 6-20

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το «πόδι στο γκάζι» και πήρε χωρίς μεγάλη προσπάθεια προβάδισμα 5-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 11-4. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός δεν έριξε στροφές και άνοιξε περεταίρω τη διαφορά στο 17-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, με την αναμέτρηση να έχει κριθεί, η ομάδα του Ντόσκα έσφηξε την άμυνά της και έριξε το ρυθμό του παιχνιδιού, παίρνοντας τη νίκη με 20-6.

Τα πεντάλεπτα: 2-5, 2-6, 2-6, 0-2

Aποτελέσμα-Πρόγραμμα-Βαθμολογίες (11η αγωνιστική)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 6-20

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

14:00 Λάρισας, Λάρισα-Γλυφάδα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

12:00 Γλυφάδας, Χανιά-ΠΕΚΕΒ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

18:00 Αλίμου, Άλιμος- ΝΕ Πατρών

21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Βουλιαγμένη

Βαθμολογία