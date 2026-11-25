Ολυμπιακός: Εύκολα τον Πανιώνιο, συνεχίζει πρώτος και αήττητος
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανιώνιο εύκολα στη Νέα Σμύρνη με 20-6 και συνεχίζει αήττητος και στη κορυφή της βαθμολογίας της Water Polo League Ανδρών. Αντίστοιχα, η Βουλιαγμένη καθάρισε τον Άλιμο με κυριαρχική εμφάνιση 20-11 και ανέβηκε πάλι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.
Βουλιαγμένη-Άλιμος 20-11
Η Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική και με άκρως αποτελεσματική επίθεση προηγήθηκε με 7-3 στο ρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό αυξάνοντας τη διαφορά και κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 13-7. Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη με σπασμένα φρένα καθάρισε την υπόθεση νίκη και άνοιξε τη διαφορά με 18-9. Ετσι, η Βουλιαγμένη χωρίς να ξοδέψει πολύ ενέργεια και με εξουδετερομένο τον Άλιμο, πήρε τη νίκη με 20-11, κλείνοντας το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής.
Τα πεντάλεπτα: 7-3, 6-4, 5-2, 2-2
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Πανιώνιος-Ολυμπιακός 6-20
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το «πόδι στο γκάζι» και πήρε χωρίς μεγάλη προσπάθεια προβάδισμα 5-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 11-4. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός δεν έριξε στροφές και άνοιξε περεταίρω τη διαφορά στο 17-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, με την αναμέτρηση να έχει κριθεί, η ομάδα του Ντόσκα έσφηξε την άμυνά της και έριξε το ρυθμό του παιχνιδιού, παίρνοντας τη νίκη με 20-6.
Τα πεντάλεπτα: 2-5, 2-6, 2-6, 0-2
Aποτελέσμα-Πρόγραμμα-Βαθμολογίες (11η αγωνιστική)
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- Πανιώνιος-Ολυμπιακός 6-20
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 14:00 Λάρισας, Λάρισα-Γλυφάδα
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 12:00 Γλυφάδας, Χανιά-ΠΕΚΕΒ
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου
- 18:00 Αλίμου, Άλιμος- ΝΕ Πατρών
- 21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Βουλιαγμένη
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 33
- 2.Βουλιαγμένη 27
- 3.Εθνικός 25
- 4.ΠΑΟΚ 22
- 5.Πανιώνιος 16
- 6.Αλιμος 15
- 7.Χανιά 13
- 8.ΝΕΠ 9
- 9.Γλυφάδα 9
- 10.Λάρισα 7
- 11.ΠΕΚΕΒ 4
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης
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