Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Κροατία την Γιάντραν Σπλιτ και την Χόνβεντ το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με φόντο την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (18/9) καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο LEN Champions League του πόλο ανδρών. Οι «πράσινοι» θα έρθουν αντιμέτωποι με την Γιαντράν Σπλιτ, στη Κροατία με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα τους φέρει μία ανάσα από την πολυπόθητη πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για το ραντεβού με την ιστορία. Ο σύλλογος έχει συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στο LEN Champions League του πόλο ανδρών πριν 15 χρόνια, τη σεζόν 2011/12, όπου έφτασε μέχρι την 2η Φάση των ομίλων. Τον τελευταίο χρόνο γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια από το σωματείο, ώστε να γιγαντωθεί, μέσω σημαντικών επενδύσεων, στο χώρο του πόλο. Βασικό βήμα αυτού του σπουδαίου πρότζεκτ είναι οι «πράσινοι» να βρεθούν στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η αρχή αυτής της προσπάθειας, θα γίνει στο Σπλιτ απέναντι στην Γιάντραν, όπου ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα. Με νίκη απέναντι στη κροατική ομάδα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παλέψει για τη νίκη στον επόμενο αγώνα το Σάββατο (19/9) κόντρα στην Ουγγρική Χόνβεντ για να προκριθεί.

Ο Νίκος Παπανικολάου λόγω του στρατού δεν ήταν στη μίνι προετοιμασία με τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι και σήμερα Πέμπτη ενσωματώθηκε με την ομάδα στο Σπλιτ.

Συνολικά στα προκριματικά θα πάρουν μέρος 11 ομάδες, για να προκύψουν οι έξι που θα συμπληρώσουν τη 16άδα του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Δημιουργήθηκαν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και ένας των τριών στον οποίο βρίσκονται οι «πράσινοι». Οι δύο πρώτες ομάδες ανά όμιλο θα προκριθούν στην επόμενη φάση, οι άλλες πέντε θα συνεχίσουν στη φάση των ομίλων του Euro Cup.



Οι όμιλοι των προκριματικών

Α' Όμιλος (Οραντέα)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Οραντέα (Ρουμανία)

Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)

Στρασβούργο (Γαλλία)

Β' Όμιλος (Τιφλίδα)

Μπρέσια (Ιταλία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Γ' Όμιλος (Σπλιτ)