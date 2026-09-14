Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στην αγωνιστική περίοδο από το Σπλιτ και τον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Champions League.

O Παναθηναϊκός ξεκινά με υψηλές φιλοδοξίες τη σεζόν από τα προκριματικά του Champions League.

To «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στο Σπλιτ, όπου την Παρασκευή (18/9) και το Σάββατο (19/9) θα αγωνιστεί στον Γ' Όμιλο της προκριματικής φάσης, με τη συμμετοχή της γηπεδούχου Γιάντραν και της ουγγρικής Χόνβεντ.

Ο στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι να καταλάβει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που οδηγούν στη φάση των ομίλων των «16» όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ η 3η ομάδα του ομίλου θα συνεχίσει στους ομίλους του Euro Cup.

O Παναθηναϊκός την Παρασκευή (18/9, 21:00) θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο Γιάντραν και το Σάββατο (19/9) την ίδια ώρα τη Χόβνεντ. Ο όμιλος θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής (20/9, 13:00) με το παιχνίδι ανάμεσα στη Γιάντραν και τη Χόνβνετ.

Οι όμιλοι των προκριματικών

Α' Όμιλος (Οραντέα)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Οραντέα (Ρουμανία)

Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)

Στρασβούργο (Γαλλία)

Β' Όμιλος (Τιφλίδα)

Μπρέσια (Ιταλία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Γ' Όμιλος (Σπλιτ)

Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)



