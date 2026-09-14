Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα στα προκριματικά του Chamions League
O Παναθηναϊκός ξεκινά με υψηλές φιλοδοξίες τη σεζόν από τα προκριματικά του Champions League.
To «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στο Σπλιτ, όπου την Παρασκευή (18/9) και το Σάββατο (19/9) θα αγωνιστεί στον Γ' Όμιλο της προκριματικής φάσης, με τη συμμετοχή της γηπεδούχου Γιάντραν και της ουγγρικής Χόνβεντ.
Ο στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι να καταλάβει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που οδηγούν στη φάση των ομίλων των «16» όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ η 3η ομάδα του ομίλου θα συνεχίσει στους ομίλους του Euro Cup.
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O Παναθηναϊκός την Παρασκευή (18/9, 21:00) θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο Γιάντραν και το Σάββατο (19/9) την ίδια ώρα τη Χόβνεντ. Ο όμιλος θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής (20/9, 13:00) με το παιχνίδι ανάμεσα στη Γιάντραν και τη Χόνβνετ.
Οι όμιλοι των προκριματικών
Α' Όμιλος (Οραντέα)
- Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)
- Οραντέα (Ρουμανία)
- Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)
- Στρασβούργο (Γαλλία)
Β' Όμιλος (Τιφλίδα)
- Μπρέσια (Ιταλία)
- Σαμπαντέλ (Ισπανία)
- Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)
- Μπούντβα (Μαυροβούνιο)
Γ' Όμιλος (Σπλιτ)
- Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)
- Χόνβεντ (Ουγγαρία)
- Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
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