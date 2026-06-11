H Μπαρτσελονέτα εκθρόνισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος, επικράτησε στα πέναλτι με συνολικό σκορ 13-11 (καν. αγ. 9-9) κι έκλεισε θέση στον τελικό του Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

Η Μπαρτσελονέτα είναι η ομάδα που έβαλε φρένο στην πορεία της Φερεντσβάρος να κατακτήσει στη Μάλτα τον 3ο διαδοχικό της τίτλο στο Champions League. H ισπανική ομάδα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Ουνάι Αγκίρε, επικράτησε στα πέναλτι με συνολικό σκορ 13-11 (καν. αγ. 9-9) και το βράδυ του Σαββάτου (13/3, 22:00) περιμένει τον Ολυμπιακό ή την Προ Ρέκο με έπαθλο το ευρωπαϊκό στέμμα. Kι εκεί το υπέροχο συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο 41χρονος Φραν Φερνάντεζ, θα επιχειρήσει να κατακτήσει το 2ο Champions League της ιστορίας του.

Oι παίκτες της Μπαρτσελονέτα έβγαλαν και τις τρεις άμυνες στον λιγότερο στο 1ο οκτάλεπτο, ισοφαρίστηκαν δύο φορές από τη Φερεντσβάρος, όμως με το περιφερειακό σουτ από τον Βελότο προγήθηκαν με 3-2 στο τέλος της περιόδου.

Οι Μπιέλ και Βελότο σκοράροντας στον παραπάνω, έφεραν την Μπαρτσελονέτα στο 4-2 (5:34) και στο 5-3 (4:02) και με εξάμετρο από την Μπιέλ η καταλανική ομάδα ξέφυγε με 6-3 (2:15), την ίδια στιγμή που η Φερεντσβάρος έφθανε στις πέντε χαμένες επιθέσεις και τον τερματοφύλακα, Ουνάι Αγκίρε να ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο με 6/9 αποκρούσεις (66,7%).

Η Μπαρτσελονέτα συνέχιζε να παίζει άμυνες, όμως οι παίκτες της Φερεντσβάρος, εκεί που ασφυκτιούσαν, με γκολ των Μάντιτς, Βέντελ Βίγκβαρι και Μάνχερτζ ισοφάρισαν σε 6-6 (2:23), με τον Μπιέλ να φέρνει νέο προβάδισμα για την Μπαρτσελονέτα (7-6).

Ο Μάνχερτζ ισοφάρισε στον παραπάνω (7:35) σεκαι ομε το πρώτο του γκολ, επίσης στον παραπάνω, έφερε την ανατροπή για τη Φερεντσβάρος,

Ο Φέκετε με γκολ στην κόντρα, πέτυχε το 9-8 (2:15), ο Αγκίρε κράτησε ζωντανή την ομάδα του με απόκρουση στον λιγότερο (1:09) και ο Βελότο ισοφαρίζοντας σε 9-9 (00:34) έστειλε τον ημιτελικό στα πέναλτι.

Εκεί ο Μάντιτς και ο Φέκετε απέτυχαν να νικήσουν τον Αγκίρε και ο Βαλς σκοράροντας απέναντι στο Βόγκελ, έκλεισε τη διαδικασία με 4-2 για την Μπαρτσελονέτα, που με συνολικό σκορ 13-11 εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 1-3, 2-3.

Τα πέναλτι: 4-2

Μπαρτσελονέτα (Φραν Φερνάντεθ): Αγκίρε, Μουνάριθ, Βελότο 4, Βαλς, Σαναχούια, Ετσενίκε 1, Μπούστος, Μπούριαν, Ταχούλ 1, Κασαμπέγια, Μπιέλ 3, Μπούστος, Ντέλμας, Χομίλα.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Ζάκονι, Μάντιτς 1, Μάνχερτζ 2, Νάγκι, Βάμος, Ντι Σόμα 1, Φέκετε 2, Αργυρόπουλος 1, Βάργκα, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 1, Ντε Τόρο, Βόγκελ, Βίσμεγκ.

