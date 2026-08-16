Η άφιξη του Κωνσταντέλια στη Γερμανία: «Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και εσάς»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Η άφιξη του Κωνσταντέλια στη Γερμανία: «Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και εσάς»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ το πρωί της Κυριακής (16/08).

Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπορούσια.

Η συμφωνία για τον Έλληνα επιθετικό μέσο αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ωστόσο ακόμη δεν έχει κλείσει ακόμη πλήρως, αφού υπάρχουν ακόμη συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων.

Όσον αφορά το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια, εκείνος έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο τεσσάρων ετών, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως 3,2 εκατ. ευρώ.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ: Πέταξε για Γερμανία ο Κωνσταντέλιας – Το ασφυκτικό πρέσινγκ της Ντόρτμουντ και το deal
image

Τη φετινή σεζόν, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει πολύ καλά έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει μία ασίστ στα τέσσερα ματς που έχει δώσει στα προκριματικά του Europa League.

 

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ.

Το βίντεο από την άφιξή του

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα