Η άφιξη του Κωνσταντέλια στη Γερμανία: «Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και εσάς»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ το πρωί της Κυριακής (16/08).

Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπορούσια.

Η συμφωνία για τον Έλληνα επιθετικό μέσο αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ωστόσο ακόμη δεν έχει κλείσει ακόμη πλήρως, αφού υπάρχουν ακόμη συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων.

Όσον αφορά το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια, εκείνος έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο τεσσάρων ετών, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως 3,2 εκατ. ευρώ.

Τη φετινή σεζόν, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει πολύ καλά έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει μία ασίστ στα τέσσερα ματς που έχει δώσει στα προκριματικά του Europa League.

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Το βίντεο από την άφιξή του

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm August 16, 2026