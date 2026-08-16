ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία λένε οι Γερμανοί
Η γερμανική ιστοσελίδα «SkySports» και ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ έδωσαν μία νέα διάσταση στο θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Ο Γερμανός ρεπόρτερ ανέφερε πως ναι μεν υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια σε όλες τις πτυχές του deal.
Οι συνομιλίες αφορούν ένα ποσό που κυμαίνεται στα 25-30 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.
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Όσον αφορά τον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό μέσο, η πρόταση προς εκείνον προβλέπει τετραετές συμβόλαιο, με καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους.
Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ τού παρουσίασαν αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν, καταφέρνοντας να αποσπάσουν το «ναι» του.
🚨🖤💛 BREAKING | Verbal agreement between Giannis Konstantelias and Borussia Dortmund is in place. 23 y/o is already on his way to Dortmund.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 16, 2026
However, #BVB and PAOK have not reached a full agreement yet. Talks are ongoing over a fee of around €25-30m + sell-on.
Konstantelias… pic.twitter.com/0BFJfPStB6
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