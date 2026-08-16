Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ δεν έχουν τα βρει σε όλα ακόμα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η γερμανική ιστοσελίδα «SkySports» και ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ έδωσαν μία νέα διάσταση στο θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Γερμανός ρεπόρτερ ανέφερε πως ναι μεν υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια σε όλες τις πτυχές του deal.

Οι συνομιλίες αφορούν ένα ποσό που κυμαίνεται στα 25-30 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό μέσο, η πρόταση προς εκείνον προβλέπει τετραετές συμβόλαιο, με καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ τού παρουσίασαν αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν, καταφέρνοντας να αποσπάσουν το «ναι» του.