ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία λένε οι Γερμανοί

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία λένε οι Γερμανοί

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ δεν έχουν τα βρει σε όλα ακόμα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η γερμανική ιστοσελίδα «SkySports» και ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ έδωσαν μία νέα διάσταση στο θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Γερμανός ρεπόρτερ ανέφερε πως ναι μεν υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια σε όλες τις πτυχές του deal.

Οι συνομιλίες αφορούν ένα ποσό που κυμαίνεται στα 25-30 εκατ. ευρώ, με τον ΠΑΟΚ να κρατάει κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ: Πέταξε για Γερμανία ο Κωνσταντέλιας – Το ασφυκτικό πρέσινγκ της Ντόρτμουντ και το deal
image

Όσον αφορά τον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό μέσο, η πρόταση προς εκείνον προβλέπει τετραετές συμβόλαιο, με καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους.

 

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ τού παρουσίασαν αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν, καταφέρνοντας να αποσπάσουν το «ναι» του.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα