Η Φερεντσβάρος με οδηγό την Ελευθερία Πλευρίτου στον τελικό του Champions League
H Ελευθερία Πλευρίτου έδωσε το σύνθημα αντεπίθεσης, η Φερεντσβάρος επέστρεψε από το -3 στο τελευταίο οκτάλεπτο, έστειλε τον ημιτελικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου στα πέναλτι κι εκεί με συνολικό σκορ 15-14 (καν. αγ. 11-11) προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Champions League γυναικών στη Μάλτα. Εκεί το βράδυ της Παρασκευής (12/6, 22:00, Mega News) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ή τη Ματαρό.
Η Σαντ Αντρέου προηγήθηκε με 3-0, με τη Φερεντσβάρος να έχει τεράστιιο επιθετικό πρόβλημα, να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ στην παίκτρια παραπάνω με την Κούνα (3-1), 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του 1ου οκταλέπτου, όμως η Έλενα Ρουίθ με εκτέλεση πέναλτι και το 3ο προσωπικό της γκολ, να πετυχαίνει το 4-1.
Η ουγγρική ομάδα σκόραρε μόνο στην παίκτρια παραπάνω και στο 2ο οκτάλεπτο, με τη Λεϊμέτερ και τη Ζίλαγκι να μειώνουν σε 4-2 (6:17) και 5-3 (3:52), όμως η Γιούτε διατήρησε το +3 (6-3) για τη Σαντ Αντρέου, με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Η Έλενα Ρουίθ πέτυχε το 7-4 στα μέσα της 3ης περιόδου, όμως η Φερεντσβάρος με γκολ από τις Ζίλαγκι και Ελευθερία Πλευρίτου πλησίασε στο 7-6 (3:32).
Mε νέο γκολ από την Ελευθερία Πλευρίτου, στον παίκτρια παραπάνω, η Φερεντσβάρος πλησίασε ξανά στο γκολ 8-7, όμως με το 5ο γκολ από την Έλενα Ρουίθ, η ισπανική ομάδα μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα δύο γκολ (9-7).
Η Πέρεθ έδωσε νέο προβάδισμα τριών γκολ στη Σαντ Αντρέου, 10-7 (7:10), με τη Φερεντσβάρος να πραγματοποιεί νέα αντεπίθεση και με τα γκολ από τις Ορτίθ (6:30) και Ελευθερία Πλευρίτου (5:18) το σκορ έγινε 10-9.
Με την Ελευθερία Πλευρίτου να σκοράρει για 4η φορά η Φερεντσβάρος μείωσε σε 11-10 (1:43) και με την ασίστ της Ελληνίδας παίκτριας, η Ντε Φρίες ισοφάρισε σε 11-11 (00:52), με τον ημιτελικό να οδηγείται στα πέναλτι.
Τα πέναλτι
- Παλάθιο Απόκρουση Νέζμελι
- Ορτίθ Απόκρουση Τερέ
- Έλ. Ρουίθ 11-12
- Ελ. Πλευρίτου 12-12
- Αρ. Ρουίθ 12-13
- Ζίλαγκι 13-13
- Γουίλιαμς 13-14
- Γκουρισάτι 14-14
- Αντόν Κις απόκρουση
- Λεϊμέτερ 15-14
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 4-3, 4-2.
Tα πέναλτι: 4-3
Φερεντσβάρος (Μαρκ Μάταϊζ): Κις, Ελευθερία Πλευρίτου 4, Μάτε, Γκουρισάτι, Βάλι, Κέστελι 1, Χέρτσκα, Λεϊμέτερ 1, Κούνα 1, Ορτίθ 1, Φάρκας, Ζίλαγκι 2, Νέζμελι, Ντε Φρίες 1.
Σαντ Αντρέου (Χαβιέ Αθνάρ): Γκόμεζ, Αντόν 1, Γιούτε 1, Αρ. Ρουίθ, Φαρέ 1, Πέρεθ 2, Έλ. Ρουίθ 5, Μουνιόθ, Πίντλεϊ, Κάμους, Παλάθιο 1, Γουίλιαμς, Μαρτίνα Τερέ, Λατόρε.
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