Ο Ολυμπιακός σε αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι φιλοξενεί την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, παράλληλα θα μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final 4 του Champions League ανδρών στη Μάλτα.

Την Τετάρτη (20/5) ολοκληρώνονται με τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής οι δύο όμιλοι της προημιτελικής φάσης του Champions League ανδρών. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελονέτα (21:30, EΡΤ 2 Σπορ) σε ένα παιχνίδι γοήτρου και όχι βαθμολογικού ενδιαφέροντος.

Όλα για τον Ολυμπιακό ξεκαθάρισαν στην 5η αγωνιστική στον Α' όμιλο, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Μπρέσια οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στο Final 4 από τη 2η θέση του ομίλου.

Η Μπαρτσελονέτα, με το απόλυτο στα πέντε πρώτα παιχνίδια έχει εξασφαλίσει την 1η θέση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, που προετοιμάζονται για τους τελικούς του πρωταθλήματος, θέλουν τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και μια άτυπη ρεβάνς από την ήττα με 20-13 στη Βαρκελώνη.

Το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι πως θα οριστικοποιηθεί ο αντίπαλός του στον ημιτελικό της 11ης Ιουνίου στη Μάλτα.

Την ίδια ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια του Β' Ομίλου κι αν δεν συμβεί το απίθανο στη Γένοβα και στον αγώνα της Προ Ρέκο με το Ανόβερο, τότε η πρωταθλήτρια Ιταλίας θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αυτόματα στον άλλον ημιτελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος θα παίξει με την Μπαρτσελονέτα.

Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής - Βαθμολογίες

Τετάρτη 20 Μαΐου

Α' Όμιλος

21:30 Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα

21:30 Νόβι Μπέογκραντ - Μπρέσια



Β' Όμιλος

21:30 Προ Ρέκο - Ανόβερο

21:30 Φερεντσβάρος - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

Οι βαθμολογίες

(5η αγωνιστική)

Α' Όμιλος

1.Μπαρτσελονέτα 15

2.Ολυμπιακός 8

3.Μπρέσια 4

4.Νόβι Μπέογκραντ 3

Β' Όμιλος