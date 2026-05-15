Η Γλυφάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επικράτησε με 14-7 στο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά των play offs στη Water Polo League γυναικών.

Εκεί ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τη Βουλιαγμένη, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άλιμο για την 5η θέση του πρωταθλήματος, σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Η Γλυφάδα έθεσε τις βάσεις της νίκης από το 1ο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 6-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να ξεφύγουν με 12-3 στην τρίτη περίοδο, αλλά και 13-4, 14-5 στην 4η, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 2-1, 6-2, 2-4

