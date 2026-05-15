Γλυφάδα: Ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ και πέρασε στα ημιτελικά της Water Polo League γυναικών
Η Γλυφάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επικράτησε με 14-7 στο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά των play offs στη Water Polo League γυναικών.
Εκεί ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τη Βουλιαγμένη, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άλιμο για την 5η θέση του πρωταθλήματος, σε νοκ άουτ παιχνίδι.
Η Γλυφάδα έθεσε τις βάσεις της νίκης από το 1ο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 6-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να ξεφύγουν με 12-3 στην τρίτη περίοδο, αλλά και 13-4, 14-5 στην 4η, εξασφαλίζοντας τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 4-0, 2-1, 6-2, 2-4
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.