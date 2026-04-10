Σαντ Αντρέου - Βουλιαγμένη 11-11: Όρθια στη Βαρκελώνη και «βλέπει» Final 4 στο Champions League
Η Βουλιαγμένη για ενάμιση οκτάλεπτο έκανε την τέλεια εμφάνιση στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης Σαντ Αντρέου στη Βαρκελώνη, προηγήθηκε με 7-2, στο τέλος πήρε το ισόπαλο 11-11 και μπορεί να ονειρεύεται, στον επαναληπτικό της 16ης Μάη, να φθάσει σε έναν σπουδαίο στόχο, την πρόκριση στο Final 4 του Champions League της Μάλτας (10-12 Ιουνίου). Κι αν τα καταφέρει η ομάδα του Λαιμού, θα επιστρέψει σε τελική φάση μετά την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
Πλήρης αιφνιδιασμός και το +5 για τη Βουλιαγμένη
Εντυπωσιακό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Βουλιαγμένη. Η Ξενάκη στη 2η ευκαιρία με παίκτρια παραπάνω ισοφάρισε σε 1-1 (03:58), με τη διεθνή παίκτρια να δίνει προβάδισμα 2-1 στην ελληνική ομάδα με σουτ από την περιφέρεια (02:19).
Τη σκυτάλη πήρε η Φουράκη, με γκολ από την περιφέρεια έκανε το 3-1 (01:31), για να έρθει η Μουλχάουζεν και με τον ίδιο τρόπο να κάνει το 4-1, διαμορφώνοντας το σκορ του 1ου οκταλέπτου.
Το κλέψιμο από τη Φουράκη, έφερε κόντρα για τη Βουλιαγμένη, με τη Γιάουστρα να πετυχαίνει το 5-2 (06:50). Η Φουντωτού νίκησε τη Μαρτίνα Τέρε, για το 6-2 (06:00) και τη σκυτάλη να παίρνει η Κρασσά και η Βουλιαγμένη να ξεφεύγει με 7-2 (04:25)!
Εκεί ήρθε η αντίδραση από τη Σαντ Αντρέου, με δύο γκολ σε 50 περίπου δευτερόλεπτα, με τις Αριάδνα και Έλενα Ρουίθ μείωσε σε 7-4 (03:16) και η Γουίλιαμς με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 7-5 (01:37), που ήταν και το σκορ στο πρώτο ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να έχουν το ίδιο ποσοστό στον παίκτη παραπάνω (1/5).
Η Άντον έφερε τη Σαντ Αντρέου σε απόσταση ενός γκολ, 7-6 (06:10) και η ισπανική ομάδα έφθασε στην ισοφάριση με γκολ στα ίσα από τη Φάρε, για το 7-7 (04:10).
Η Φουντωτού σταμάτησε το 5-0 της Σαντ Αντρέου, κάνοντας το 8-7 (03:53) και η Κρίστμας διατήρησε το προβάδισμα, κάνοντας το 9-8 (02:12).
Οι παίκτριες της Βουλιαγμένης συνέχισαν να ανταποκρίνονται στην παίκτρια λιγότερη, 2/8 η Σαντ Αντρέου σε εκείνο το σημείο, για να έρθει η Λόλα Μουλχάουζεν με γκολ από την περιφέρεια να γράψει το 10-8 (00:54).
Στο 4ο οκτάλεπτο η Mουνιόθ με δύο διαδοχικά γκολ από τα 2μ., ισοφάρισε σε 10-10 (06:49), με την Αρ. Ρουίθ να δίνει προβάδισμα με 11-10 στη Σαντ Αντρέου (02:45).
Η Βουλιαγμένη είχε άμεση απάντηση, με τη Μουλχάουζεν για το 11-11 (02:27) και το παιχνίδι να έχει δραματικό φινάλε.
Η ελληνική ομάδα είχε δύο ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω, που χάθηκαν, με την Κρασσά να χρεώνεται με πέναλτι (00:11), με τη Μαρίνα Κοτσιώνη να νικά την Έλενα Ρουίθ.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 4-3, 3-3, 3-1.
Σαντ Αντρέου (Χάβι Αθνάρ): Γκόμεζ Πέρεθ, Άντον 2, Χούτε, Αρ. Ρουίθ 3, Φάρε 1, Πέρεζ, Έλ. Ρουίθ 1, Μουνιόθ 2, Πέντλεϊ, Κάμους 1, Παλάσιο, Γουίλιαμς 1, Τέρε Μάρτι (8/19, 42.1%) Λατόρε.
Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη (9/20, 45%), Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 1, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 3, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.
Σειρά έχει ο Ολυμπιακός, το πρόγραμμα των προημιτελικών
1ο παιχνίδι
Μ. Παρασκευή (10/4)
- Σαντ Αντρέου-Βουλιαγμένη 11-11
Μ. Σάββατο (11/4)
- 13:00 Σαμπαντέλ-Ολυμπιακός
- 12:00 Ματαρό-Ρόμα
- 21:00 Φερεντβάρος-Ουίπεστ
Οι επαναληπτικοί θα γίνουν στις 16 Μάη.
