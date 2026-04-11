Ο Ολυμπιακός από τη Βαρκελώνη, έστειλε μήνυμα εν όψει του Final 4 του Champions League γυναικών της Μάλτας (10-12 Ιουνίου), επιβλητική νίκη στην έδρα της Σαμπαντέλ με 17-12 κι αυτό που απομένει για τις «ερυθρόλευκες» είναι να «σφραγίσουν» το εισιτήριο πρόκρισης στον επαναληπτικό προημιτελικό της 16ης Μαΐου στον Πειραιά.

O Oλυμπιακός κυριάρχησε από την αρχή του αγώνα απέναντι στην ισπανική ομάδα, αντέχοντας και στη φθορά των ποινών (17-8 υπέρ της Σαμπαντέλ), έφθασε στην επιβλητική νίκη με 17-12.

Ο Ολυμπιακός με τρία διαδοχικά γκολ από τις Άντριους, Τορνάρου και Σάντα προηγήθηκε με 4-2 στα μέσα της 1ης περιόδου, διατήρησε το +2 με τις Άντριους (5-3) και Σέκουλιτς (6-4), με τη Φαν ντε Κρατς να μειώνει σε 6-5.

Ακολούθησε ένα νέο εκρηκτικό τετράλεπτο για τον Ολυμπιακό, με δύο γκολ από την Τριχά κι ένα από τις Σέκουλιτς και Άντριους οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με 10-5 (04:21).

Οι Ριμπάνσκα και Φαν ντε Κρατς μείωσαν προσωρινά σε 10-7, με την Ειρήνη Νίνου να διαμορφώνει το σκορ για το πρώτο ημίχρονο (11-7).

Η Σάντα με γκολ στην κόντρα (06:17) και η Μυριοκεφαλιτάκη με γκολ στον παραπάνω (05:34) έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά στο +5 (12-7 και 13-8), η Ιωάννα Σταματοπούλου απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι της Φαν ντε Κρατς (04:23), με την Άμπι Άντριους να ανεβάζει τη διαφορά στο 14-8, 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της 3ης περιόδου.

Οι Βασιλική Πλευρίτου και Μυριοκεφαλιτάκη έφεραν τη μέγιστη διαφορά στο σκορ, 16-8, στα 4:01 πριν το τέλος, η Άντριους σκόραρε για το 17-10, με τη Σαμπαντέλ σε μια απέλπιδα προσπάθεια, να μειώνει στο τελικό 17-12.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3.

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς (7/24, 29,2%) Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου (8/20, 40%), Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

1ο παιχνίδι

Μ. Παρασκευή (10/4)



Μ. Σάββατο (11/4)

Σαμπαντέλ-Ολυμπιακός 12-17

14:00 Ματαρό-Ρόμα

21:00 Φερεντβάρος-Ουίπεστ

Οι επαναληπτικοί θα γίνουν στις 16 Μάη.