Ο Ολυμπιακός νικώντας τη Βουλιαγμένη με 15-13 στη Λάρισα, διεύρυνε την κυριαρχία του στο Κύπελλο Ελλάδας στις γυναίκες, πανηγυρίζοντας το 7ο τρόπαιο σε εννέα συνολικά Final 4.

Το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο γυναικών εξελίσσεται σε μια «ερυθρόλευκη» ιστορία, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 15-13 στο κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας Λάρισας και συνεχίζει να κυριαρχεί σε μια διοργάνωση που άρχισε το 2018.

Ο Ολυμπιακός, που έχει παίξει και στους εννέα τελικούς, πανηγυρίζει την 7η κατάκτηση του Κυπέλλου, συνεχίζοντας παράλληλα και τη συλλογή τίτλων για το τμήμα και τον σύλλογο.

Η Βουλιαγμένη μονομάχησε μέχρι το τέλος για το 2ο δικό της τρόπαιο, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με τρία γκολ στα μέσα της τελευταίας περιόδου (13-10), πλησίασε στο γκολ, όμως δεν τα κατάφερε, σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον πρώτο τίτλο για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και οι δύο τους μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δύο σημαντικά ραντεβού επί ισπανικών... νερών, τον πρώτο προημιτελικό του Champions League: Η Βουλιαγμένη τη Μ. Παρασκευή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαντ Αντρέου και ο Ολυμπιακός το Μ. Σάββατο κόντρα στη Σαμπαντέλ.

Ισορροπημένο και με επτά ισοπαλίες το πρώτο μισό

Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε πολύ καλά στην παίκτρια παραπάνω και με διαδοχικά γκολ από τη Γιάουστρα προηγήθηκε με 2-1 και 3-2 (04:42).

Η Ειρήνη Νίνου ισοφάρισε με γκολ από την περιφέρεια σε 3-3 (02:10), με την ίδια να κερδίζει πέναλτι σε κόντρα και την Τριχά να φέρνει νέα ισοπαλία 4-4 (00:17).

Η Μουλχάουζεν με εκτέλεση πέναλτι έδωσε νέο προβάδισμα στη Βουλιαγμένη με 5-4 (06:45), η Σιούτη απάντησε αμέσως με εξάμετρο (06:26) και τη Βασιλική Πλευρίτου να σημαδεύει το δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Αυτό ήρθε δευτερόλεπτα ,μετά, με τη Σάντα στην παίκτρια παραπάνω, για το 6-5 (4:58). Η Βουλιαγμένη με 2/2 στον παραπάνω και σκόρερ τις Ξενάκη και Φουράκη, προσπέρασε με 7-6 (02:35), με τη Μυριοκεφαλιτάκη με περιπετειώδη τρόπο από τα 2μ., να διαμορφώνει το σκορ για το πρώτο ημίχρονο (7-7).

Aνατροπή στην ανατροπή και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Η Λόλα Μουλχάουζεν, όπως και στο 2ο οκτάλεπτο, έτσι και τώρα έδωσε με εξάμετρο το προβάδισμα στη Βουλιαγμένη 8-7, με την Τριχά με πέναλτι να κάνει το 8-8 (06:26). Έπειτα από κερδισμένο challenge από τον Γιώργο Ντόσκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι και πάλι η Τριχά, σκόραρε για το 9-8 (03:55).

Η Μουλχάουζεν έδωσε νέα περιφερειακή λύση για τη Βουλιαγμένη (9-9) και η έτερη Ολλανδέζα, η Γιάουστρα με γκολ από τα 2μ., έφερε τη Βουλιαγμένη στο 10-9 (01:23).

Όμως η λόμπα από τη Σιούτη έκανε το 10-10 και με το buzzer beater από τη Βασιλική Πλευρίτου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μπει αυτός στο 4ο οκτάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (11-10).

Η Μυριοκεφαλιτάκη έφερε τον Ολυμπιακό στο +2, σκοράροντας για το 12-10 στην πρώτη επίθεση της τελευταίας περιόδου. Η Βουλιαγμένη έχασε επίθεση στην παίκτρια παραπάνω (05:15), αντίθετα η Βασιλική Πλευρίτου βρήκε στόχο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα νίκης με 13-10 (4:43).

Η Μουλχάουζεν απάντησε για τη Βουλιαγμένη, με εκτέλεση πέναλτι και γκολ από την περιφέρεια το σκορ έγινε 13-12 (03:37), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον τελικό.

Η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε αβαντάζ δύο γκολ στον Ολυμπιακό, για το 14-12 (02:33), και σε μια καθοριστική φάση, η Βουλιαγμένη έχασε επίθεση με δύο παίκτριες παραπάνω

Η Φουράκη έδωσε ελπίδα στη Βουλιαγμένη, μειώνοντας σε 14-13 (00:41), o Ολυμπιακός κέρδισε την 3η ποινή της Ξενάκη στα 00:19, η διεθνής παίκτρια της Βουλιαγμένη-χωρίς να έχει δικαίωμα- επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο στα 00:08, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πέναλτι και τη Μυριοκεφαλιτάκη να διαμορφώνει το τελικό 15-13.



Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 3-4, 3-4.

Βουλιαγμένη (Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 4, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Άντριους, Σιούτη 2 , Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά.

Η «ΧΡΥΣΗ» ΒΙΒΛΟΣ