Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπρέσια το απόγευμα της Τρίτης στον Πειραιά, για την πρώτη του νίκη στον προημιτελικό όμιλο του Champions League.

Η δεύτερη στροφή των προημιτελικών ομίλων του Champions League, βρίσκει τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την Μπρέσια στο «Παπαστράτειο» το απόγευμα της Τρίτης (24/3, 19:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), με τη νίκη να είναι επιτακτική για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από την Μπρέσια με 12-10 και το απόλυτο στο «Παπαστράτειο» αποτελεί θεμέλιο λίθο για την πρόκριση στο Final 4 τον Ιούνιο στη Μάλτα.

Με εντός έδρας ήττα άρχισε και η Μπρέσια από την Μπαρτσελονέτα (13-11), που θα αγωνιστεί χωρίς άγχος απέναντι στο φαβορί της συνάντησης Ολυμπιακό.

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η επιθετική τους άμυνα, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν σε επικίνδυνες κόντρες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το εξουδετερώσουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να μειώσουμε τη δική μας επιθετικότητα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια, γιατί κάθε λάθος θα τιμωρείται. Περιμένουμε τον κόσμο μας, να έρθει να μας στηρίξει», δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς.

«Ο αγώνας με την Μπρέσια είναι ο πιο κρίσιμος μέχρι τον επόμενο. Μετά την ήττα στο Βελιγράδι, δεν έχουμε περιθώρια για λάθη και το ξέρουμε. Είναι μια νεανική ομάδα, που παίζει δίχως καμία πίεση και αυτό την κάνει επικίνδυνη. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως συνηθίζουν οι Ιταλοί και πρέπει να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό για να επικρατήσουμε» συμπλήρωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενηδουνιάς.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με τη Νόβι Μπέογκραντ στη Βαρκελώνη (21:30).

