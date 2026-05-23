Στην Ολλανδία υποστηρίζουν ότι η Τβέντε που είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League, είναι μία καλή προοπτική για τον Λούκα Ιβανούσετς.

Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να προσφέρει στον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος (26/11/98) Κροάτης μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Φέγενορντ, κυρίως για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, που ετοιμαζόταν να μετακομίσει στη Στουτγκάρδη. Ο διεθνής άσος, ωστόσο, έμεινε, ο Ιβανούσετς δεν βρήκε ρόλο κι έπειτα, εξαιτίας ενός προβλήματος στο πόδι έμεινε εκτός για δύο και πλέον μήνες. Έτσι, μέτρησε 32 ματς, αλλά τα περισσότερα αλλαγή με 2 γκολ και 4 ασίστ.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς και ο Ιβανούσετς θα γυρίσει στη Φέγενορντ. Στην Ολλανδία, ωστόσο, σε μεταγραφική σελίδα, υποστηρίζουν ότι ο παίκτης θα ταίριαζε σε μία άλλη ομάδα της χώρας, τη Τβέντε, η οποία είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον β' προκριματικό γύρο του Conference League.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για τον Ιβανούσετς, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τη Φέγενορντ: «Ο Λούκα Ιβάνουσετς θα επιστρέψει στη Φέγενορντ το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά δεν αποτελεί πλέον μέρος των σχεδίων της. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο επιθετικός να φύγει οριστικά από το Ρότερνταμ. Η εκτιμώμενη μεταγραφική αξία του μεσοεπιθετικού εκτιμάται στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι ένα μικρό μέρος των χρημάτων που πλήρωσε η Φέγενορντ για την αγορά του.

Ο Κροάτης επιστρέφει από δανεισμό στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Η κορυφαία ελληνική ομάδα είχε διαπραγματευτεί οψιόν αγοράς περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ, αλλά αποφάσισε να μην την ασκήσει λόγω απογοητευτικών εμφανίσεων και προβλημάτων τραυματισμού.

Μετά την επιστροφή του στην Ολλανδία, φαίνεται ότι ο 27χρονος δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων του προπονητή Ρόμπιν φαν Πέρσι. Το 2023 ο σύλλογος του Ρότερνταμ πλήρωσε περίπου 7,8 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα SciSports καταδεικνύει ότι η Τβέντε είναι ο καλύτερος προορισμός στην Ολλανδία για τον Ιβανούσετς.

Στη Τβέντε, υπό την ηγεσία του τεχνικού διευθυντή Έρικ τεν Χαγκ, ο σύλλογος αναζητά ενεργά ενισχύσεις για τα πλάγια. Ο σύλλογος έχει άμεσα στο στόχαστρό του έναν κατάλληλο υποψήφιο, τον Ιβάνουσετς. Για τον επιθετικό, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει γρήγορα το μέλλον του. Μετά από μια απογοητευτική σεζόν στη Νότια Ευρώπη και την έλλειψη προοπτικής υπό τον Φαν Πέρσι, μια μόνιμη μεταγραφή είναι ζωτικής σημασίας για να δώσει νέα πνοή στην καριέρα του».