Η κίνηση «fair play» της Βουλιαγμένης για τον αγώνα με τη Ραπάλο στο Champions League

Γιατί η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όρισε ξανά τον αγώνα της Βουλιαγμένης με τη Ράπαλο, που δεν είχε γίνει στην Ιταλία τον Νοέμβριο και θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/3) στον Λαιμό.

Η Βουλιαγμένη στις 29 Νοεμβρίου 2025 βρέθηκε στη βόρεια Ιταλία για τον αγώνα με τη Ραπάλο, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League γυναικών.

Εκείνο το παιχνίδι δεν είχε γίνει καθώς τα άτομα που είχαν οριστεί για χρέη γραμματείας καθυστέρησαν να φτάσουν στο κολυμβητήριο, με συνέπεια να καθυστερήσει και η έναρξη της αναμέτρησης. Αυτόματα η υπαιτιότητα για ό,τι συνέβη πήγε στη γηπεδούχο ομάδα κι όπως έγινε-τότε- γνωστό η Βουλιαγμένη είχε πάρει τον αγώνα στα χαρτιά.

Οι δύο ομάδες, όπως ήταν προγραμματισμένο, θα συναντηθούν ξανά το Σάββατο (21/3, 15:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Σε όλοι αυτό το διάστημα των τεσσάρων σχεδόν μηνών η European Aquatics δεν είχε ανακοινώσει την απόφασή της για την τύχη του πρώτου αγώνα και ξαφνικά στο πρόγραμμα είδαμε τον αγώνα Ραπάλο-Βουλιαγμένη να έχει οριστεί για την Πέμπτη (19/3, 15:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Τι συνέβη; Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ζήτησε από τη Βουλιαγμένη, σε μια κίνηση fair play, να παίξει τον αγώνα με τη Ραπάλο που δεν είχε γίνει στην Ιταλία, θέλοντας τα παιχνίδια να κρίνονται στο νερό κι όχι στα χαρτιά.

Η ελληνική ομάδα δέχθηκε το αίτημα της European Aquatics κι έτσι μέσα σε τρεις ημέρες θα αντιμετωπίσει τη Ραπάλο, με την ιταλική ομάδα να είναι τυπικά γηπεδούχος στον αγώνα της Πέμπτης.

Στο άλλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του Γ' Ομίλου η Φερεντσβάρος θα φιλοξενήσει τη Σπαντάου Βερολίνου, με την ουγγρική ομάδα ακόμα και με ήττα στα πέναλτι να εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση στα προημιτελικά από την 1η θέση του ομίλου.

Η Βουλιαγμένη χρειάζεται μια νίκη στα δύο παιχνίδια με τη Ραπάλο για να πάρει το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η βαθμολογία στον Όμιλο

(Σε 5 αγώνες)

1.Φερεντσβάρος 13

2.Βουλιαγμένη 8 (4 αγ.)

3.Ραπάλο 6 (4 αγ.)

4.Σπαντάου 0



