Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε με τη Βάσας στον Πειραιά (20-8), μένοντας μόνος στην κορυφή του Α' ομίλου στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τη Βάσας, επικρατώντας με 20-8 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, για την 5η αγωνιστική του Α' Ομίλου του Champions League.

Oι «ερυθρόλευκοι» με την 4η νίκη τους έμειναν μόνοι στην πρώτη θέση του ομίλου, καθώς την ίδια ώρα στη Σερβία η Ραντνίτσκι με γκολ από τον Βλαχόπουλο δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος νίκησε τη Μλάντοστ με 14-11 και πέρασε στη 2η θέση, καθώς πήρε την ισοβαθμία, εφόσον αυτή χρειαστεί.

O Ολυμπιακός με εντυπωσιακό ξεκίνημα, καθάρισε πολύ γρήγορα την υπόθεση νίκης απέναντι στην ουγγρική ομάδα. Προηγήθηκε με 6-0 από το 1ο οκτάλεπτο, με τον Αγγελο Φώσκολο να σταματά το σερί της πειραϊκής ομάδας (6-1).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, άνοιξαν τη διαφορά στο 10-2, με γκολ από τον Γενηδουνιά ο Ολυμπιακός έφθασε σε διψήφια διαφορά (14-4), κλείνοντας το 3ο οκτάλεπτο στο 16-4, με το 4ο οκτάλεπτο να αποτελεί τυπική διαδικασία και τον Νικολαΐδη να διαμορφώνει το τελικό 20-8.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-2, 6-1, 4-4

Ολυμπιακός (Νικήτας Κόχειλας): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 2, Ζερδεβάς, Πούρος 1.

Βάσας (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίτσεϊ, Λάκατος, Τσόρμπα, Βάρναϊ, Γκάμπορ 2, Σέλεϊ, Ντάλα 1, Ντούρνιτς 2, Φώσκολος 1, Μπάτορι 1, Γκιάφρας, Ζάλαϊ 1, Κοΐμπρα Φερνάντες

H βαθμολογία

(5η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 12

2.Ραντνίτσκι 9

3.Μλάντοστ 9

4.Βάσας 0

Η 6η αγωνιστική (10 Φεβρουαρίου 2026)

Μλάντοστ-Βάσας

Ολυμπιακός-Ραντνίτσκι

Ανατροπή η Ραντνίτσκι, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό

Στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στο Κραγκούγεβατς η Ραντνίτσκι με πρωταγωνιστές τον Άγγελο Βλαχόπουλο (4 γκολ) και τον Άντριγια Πρλαΐνοβιτς (5 γκολ) έφθασε στο ζητούμενο το τρίποντο επί της Μλάντοστ με 14-11, καλύπτοντας και την ήττα των δύο γκολ με 17-15 στο Ζάγκρεμπ.

Η Μλάντοστ προηγήθηκε 4-0 στο 1ο οκτάλεπτο και συντήρησε διαφορές τεσσάρων γκολ μέχρι το 1ο λεπτό στο 3ο οκτάλεπτο, με τον Ναγκάεφ να κάνει το 8-4.

Με μπροστάρη τον Βλαχόπουλο η Ραντνίτσκι μείωσε σε 9-8 και τη Μλάντοστ με γκολ από τον Λάζιτς να ξεφεύγει με 11-8, 2:32 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

Αυτό έμελλε να είναι και το τελευταίο γκολ για την κροατική ομάδα, η Ραντνίτσκι μείωσε 11-10 πριν τελειώσει το οκτάλεπτο και στην τελευταία περίοδο με δύο διαδοχικά γκολ από τον Πρλαΐνοβιτς κι άλλα τόσα από τον Βλαχόπουλο έφθασε στη νίκη με 14-11.

Πλέον το Champions League διακόπτεται λόγω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Ιανουάριο στο Βελιγράδι και η τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Ραντνίτσκι και για να περάσει ως 1ος στους ομίλους των προημιτελικών, του αρκεί ακόμα και ο ένας πόντος από την ήττα στα πέναλτι.

Υπάρχει το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στους 12β., με νίκη της Ραντνίτσκι στην κανονική διάρκεια στον Πειραιά και νίκη της Μλάντοστ επί της Βάσας, εκεί θα μετρήσουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα για να μάθουμε τις δύο ομάδες που θα πάνε στην επόμενη φάση.

