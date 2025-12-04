Καραργύρης: «Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ευγνώμων στην ΑΕΚ»

Η ανάρτηση του Ζώη Καραργύρη για το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο 18χρονος Ζώης Καραργύρης πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή με την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena.

Ο Καραργύρης που αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της Κ19 της Ένωσης μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος αντικαθιστώντας τον Γιόβιτς και εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μια μέρα μετά το ντεμπούτο του με ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε, την οποία δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως τόνισε.

«Μία στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Περισσότερο από χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου με την ΑΕΚ. Ευγνώμων στον σύλλογο, τον προπονητή και σε όλη την ομάδα για το θερμό καλωσόρισμα και στην οικογένειά μου και το μανατζερικό μου γραφείο που στάθηκαν στο πλευρό μου στο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι μόνο η αρχή», έγραψε ο Καραργύρης στο Instagram.