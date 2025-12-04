Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέρριψε ο Κούπερ Φλαγκ, έπειτα από την αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Χιτς.

Ο Κούπερ Φλαγκ, συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ, μετά το άλλο στον μαγικό κόσμο του NBA, κάνοντας όλους τους λάτρεις της «πορτοκαλί θεάς», να ασχολούνται μαζί του και φυσικά όχι αδίκως.

Το νούμερο ένα pick στα draft του 2025, κατάφερε να τραβήξει για ακόμη μία φορά όλα τα… φώτα της δημοσιότητας πάνω του, με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί στο μαγικό κόσμο του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο 19χρονος γκαρντ των Μάβερικς, αυτή τη φορά έβαλε το όνομά του, δίπλα σε αυτά των ΛεμΜπρόν Τζέιμς και Κόμπι Μπράιαντ.

Έπειτα από την τρομερή του συνεισφορά στην αναμέτρηση και νίκη των Μάβερικς κόντρα στους Χιτς, (118-108), πετυχαίνοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, κατάφερε και έγινε ο νεότερος παίκτης που βάζει 20+ πόντους σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

Ο νεαρός «μάγος», σύμφωνα με το «League Alerts», προσπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ αλλά και τον ΛεΜπρόν, στη σχετική κατηγορία. Ο συγχωρεμένος Κόμπι, το είχε καταφέρει σε ηλικία (18 ετών και 191 ημερών), ενώ ο «βασιλιάς», στην ηλικία των 18 ετών και 312 ημερών.

Σε αντίθεση με τον Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος το κατάφερε σε πιο προχωρημένη ηλικία (18 ετών και 355 ημερών), αλλά το πραγματοποίησε τρεις φορές συνεχόμενες.

Ο Κούπερ Φλαγκ, στην παρθενική του συμμετοχή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη, μετράει μ.ο, 17.3 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ.