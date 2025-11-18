Την ήττα από τη Μλάντοστ γνώρισε ο Ολυμπιακός με σκορ 14-13, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του LEN Champions League...

Ένα επιθετικό black out στην τέταρτη περίοδο και ένα γκολ σε... νεκρό χρόνο κόστισαν στον Ολυμπιακό! Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 14-13 από τη Μλάντοστ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του LEN Champions League και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με εννέα βαθμούς.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό να παίζει πολύ καλή άμυνα και να βρίσκει πρώτος το δρόμο προς τα δίχτυα. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της περιόδου, ωστόσο ένα σερί 2-0 από τη Μλάντοστ τους έφερε πίσω στο σκορ (3-2).

Με τον Γκέργκο Ζάλανκι να μετράει δύο ποινές στο ματς, ο Τζωρτζάτος απέκρουσε πέναλτι του Χάρκοφ και πριν τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» με δικό τους σερί 2-0 πήραν το προβάδισμα (3-4).

Παρόμοια ήταν και η δεύτερη περίοδος στο ματς. Ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα του, ωστόσο έως τα μέσα του οκτάλεπτου είδε τη Μλάντοστ να περνάει μπροστά στο σκορ με τα γκολ των Βουκίσεβιτς και Μπίλιακα.

Η «ερυθρόλευκη» απάντηση ήταν άμεση! Όπως στην εναρκτήρια περίοδο, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς πήρε εκ νέου το προβάδισμα, βλέποντας τον Ντίνο Γενηδουνιά να διαμορφώνει το σκορ του πρώτου μισού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (6-7).

Στην αρχή του δεύτερου μισού ο Ολυμπιακός μπορεί να ισοφαρίστηκε από τη Μλάντοστ, ωστόσο με 3-0 σερί πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων υποβάλλοντας τον ρυθμό του. Έως το τέλος του οκτάλεπτου, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν με τον Ναγκάεφ, ο οποίος αιφνιδίασε τον Τζωρτζάτο από πολύ πλάγια θέση (8-10).

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τους παίκτες της Μλάντοστ να μειώνουν στο ελάχιστο τη διαφορά και πολύ γρήγορα να ισοφαρίζουν (10-10). Μάλιστα, βρήκαν για τρίτη σερί φορά το δρόμο προς τα δίχτυα και πήραν προβάδισμα (11-10).

Ο Ολυμπιακός μετά από οκτώ λεπτά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης για ν' ακολουθήσει ένα μπρα ντε φερ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Μλάντοστ έβρισκε το προβάδισμα, με το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς να έχει πάντα την... απάντηση.

Δεκαπέντε δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, το σκορ ήταν στο 13-13. Όμως, ο Άνγκιαλ υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι σε... νεκρό χρόνο, το οποίο μετέτρεψε ο Ναγκάεφ σε γκολ για να διαμορφώσει το τελικό 14-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-3, 2-3, 6-3

Μλάντοστ: Μάρτσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόνσιτσιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίλιακα 1, Μπούκιτς, Λάζιτς 2, Ναγκάεφ 3, Βρίλιτς 2, Βουκίσεβιτς 2, Χάρκοφ 2, Κούμπρανιτς, Λόνταρ

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.