O Παναιτωλικός κάνει όνειρα και στην υδατοσφαίριση ανδρών, το νεοσύστατο τμήμα ανακοίνωσε τους Κώστα Κοκκινάκη και Διαμαντή Μονιούδη, με στόχο την άνοδο στη Waterpolo League 2.

Δυναμικά μπαίνει στον χώρο της υδατοσφαίρισης ανδρών ο Παναιτωλικός, με τον σύλλογο από την πόλη της Αιτωλίας να στελεχώνεται με σπουδαία ονόματα, με στόχο να διεκδικήσει την άνοδο στην Waterpolo League 2, πρώην Α2 κατηγορία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του νεοσύστατου τμήματος, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Κώστα Κοκκινάκη, που θα αποτελέσει το μυαλό της ομάδας και τον Διαμαντή Μονιούδη, που θα είναι τη δύναμη πυρός στη θέση του φουνταριστού.

Ο Κώστας Κοκκινάκης έχει τη δική του μακρά ιστορία στην υδατοσφαίριση, με συμμετοχές σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και με σημαντική πορεία κυρίως στον Εθνικό Πειραιώς (1995-2008) και στον Πανιώνιο (2008-2011).

Η ανακοίνωση για τον Κοκκινάκη

«Με μεγάλη υπερηφάνεια το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικού ανακοινώνει την πρώτη του μεταγραφή.

Οι συστάσεις για τον Κώστα Κοκκινάκη είναι περιττές. Πρόκειται -δίχως αμφιβολία- για την ηχηρότερη προσθήκη σε επίπεδο Εθνικής Κατηγορίας, βάσει της πολυετούς του πορείας στις πισίνες.

Με την εμπειρία του ο σπουδαίος Κώστας Κοκκινάκης έρχεται για να συνδράμει στον στόχο της ανόδου του Παναιτωλικού στην Α2 Κατηγορία.

Γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου του 1975, έχει αγωνιστεί στις θέσεις του φουνταριστού και του αμυντικού. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, συμμετέχοντας σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αγωνιζόμενος από το 1996 μέχρι το 2024 ανελλιπώς, υπήρξε από τους μακροβιότερους αθλητές στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος.

Το παλμαρέ του περιλαμβάνει πρωτάθλημα και κύπελλα Ελλάδος ενώ έχει αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός της Α1 κατηγορίας μία φορά.

Έχει αγωνιστεί σε ΟΦΗ, Εθνικό Πειραιώς (1995-2008), Πανιώνιο (2008-2011), Παναθηναϊκό (2011-2012), Νηρέα Λαμίας (2013-2014), Υδραϊκό (2014-2022) και ΑΕΚ (2022-2024), στην οποία διετέλεσε και προπονητής. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναιτωλικού και ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Η ανακοίνωση για τον Μονιούδη

Ο Διαμαντής Μονιούδης μάς συστήθηκε από τη σπουδαία ομάδα του ΝΟ Χίου, ενώ στη δική του πορεία έχει φορέσει και το σκουφάκι της ιστορικής Φερεντσβάρος.

«Το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικού καλωσορίζει στην οικογένειά του τον Διαμαντή Μονιούδη.

Ο 45χρονος θηριώδης φουνταριστός κουβαλά στις πλάτες του μία σπουδαία πορεία στις ελληνικές και ευρωπαϊκές πισίνες. Η εμπειρία του θα αποτελέσει ορόσημο στη φετινή προσπάθεια της νεοσύστατης ομάδας μας.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο πολίστα. Κατάγεται από την Χίο και έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων τα σκουφάκια των Χίου, Γλυφάδας, Πανιωνίου, Φερεντσβάρος, ΝΟΒΑ, ΑΕΚ. Τα τελευταία χρόνια άφησε σημαντικό αποτύπωμα στις πισίνες της Κύπρου. Ευχόμαστε στον Διαμαντή υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματα του Παναιτωλικού!».