Ο Ολυμπιακός θα δώσει τέταρτο ματς του για το LEN Champions League απέναντι στη Μλάντοστ το βράδυ της Τρίτης (18/11). Η ώρα και το κανάλι μετάδοση του αγώνα...

Στην τέταρτη στροφή μπαίνει η φάση των ομίλων του LEN Champions League και ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Κροατία για την αναμέτρησή του κόντρα στη Μλάντοστ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αήττητοι στη σεζόν και όσον αφορά τη διοργάνωση μετρούν τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Μάλιστα, στο τελευταίο ματς στη Σερβία, κόντρα στη Ραντνίσκι, πήραν μία πολύ σημαντική νίκη με 13-12 και έβαλαν τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση από την πρώτη θέση του ομίλου.

Απέναντι στους Κροάτες το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς μετράει μία νίκη στην πρεμιέρα του Champions League με σκορ 13-9, βέβαια όπως δήλωσε και ο Ντίνος Γενηδουνιάς μετά το ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης αναμένεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Πέραν του γεγονότος ότι είναι ματς εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός με νίκη θα είναι ένα βήμα μακριά από το να κλειδώσει την κορυφή μιας και η επόμενη αγωνιστική θα τον βρει αντίπαλο στην έδρα του με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, Βάσας.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μλάντοστ είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 ώρα Ελλάδας και η μετάδοσή της θα γίνει από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ