Ο Ολυμπιακός φτιάχνεται για σπουδαία πράγματα στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει τρία στα τρία στη φάση των ομίλων του Champions League και το Gazzetta κάνει μια πρώτη αποτίμηση σε αυτά που έχουν δείξει οι «ερυθρόλευκοι» στη διοργάνωση

Το πρώτο μισό των ομίλων στη φάση των «16» στο Champions League, βρίσκει τον Ολυμπιακό εκεί που πρέπει, στην 1η θέση του Α' ομίλου, με το απόλυτο των εννέα βαθμών, έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Το νικηφόρο πέρασμα από τη Σερβία και την έδρα της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς με 13-12 έβαλε τις βάσεις κι αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να φύγουν με το τρίποντο στις 18 Νοεμβρίου από το Ζάγκρεμπ στον αγώνα με τη Μλάντοστ, τότε η 1η θέση στον πιο δύσκολο όμιλο θα είναι εξασφαλισμένη, αποκτώντας μεγάλο αβαντάζ, στον δρόμο επιστροφής στο Final 4 της Μάλτας, το τριήμερο 11-13 Ιουνίου 2026.

Στους νέους δύο ομίλους στους «8» ο Ολυμπιακός θα παίξει με μια ακόμα ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου της και με δύο, που θα προκριθούν ως δεύτερες.

Βέβαια μέχρι το ραντεβού στη Μάλτα, ο δρόμος είναι μακρύς και κάθε πρόβλεψη επικίνδυνη, όταν οι όμιλοι στη φάση των «16» θα ολοκληρωθούν στις 10 Φεβρουαρίου και θα έχει μεσολαβήσει μια δίμηνη σχεδόν διακοπή λόγω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι (10-25 Ιανουαρίου 2026).

Απλά παρακάτω επιχειρούμε μια προσέγγιση όσων έχει δείξει ο Ολυμπιακός στις τρεις νίκες του στον όμιλο του Champions League, με τη Μλάντοστ στον Πειραιά (13-9), τη Βάσας στη Βουδαπέστη (15-5) και με τη Ραντνίτσκι στη Σερβία.

Αυτή η τριάδα αγώνων αποτέλεσε και ένα πρώτο τεστ για την ομάδα και τον νέο της τεχνικό, τον Έλβις Φάτοβιτς, που το καλοκαίρι άφησε τη Βαρκελώνη και την Μπαρτσελονέτα, για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Και στις πρώτες εξετάσεις -μιας και στο πρωτάθλημα οι διαφορές είναι τεράστιες- ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ καλό βαθμό. Όχι μόνο γιατί έχει πάρει τα αποτελέσματα, αλλά και γιατί παίζει ωραίο πόλο.

Με εξαίρεση το 3ο οκτάλεπτο απέναντι στη Ραντινίτσκι, όταν δέχθηκε έξι γκολ (δύο από αυτά σε κόντρες), ο Ολυμπιακός επέβαλε το παιχνίδι του και στο τέλος είχε και την τύχη στο πλευρό του (το χαμένο πέναλτι από τον Άγγελο Βλαχόπουλο) για να πάρει τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν στο Champions League, δείχνει πως μπορεί να είναι ξανά στο Final 4. Μετά την περσινή αποτυχία και τον αποκλεισμό από τις Νόβι Μπέογκραντ και τη Μαρσέιγ στα προημιτελικά οι πρωταθλητές Ελλάδας φέτος είναι διαφορετικοί.

Ο Φάτοβιτς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών, ο Κροάτης προπονητής έχοντας στο μυαλό του τη δουλειά στην Μπαρτσελονέτα, εργάζεται να περάσει τα στοιχεία που θέλει, αλλά και ο ίδιος να προσαρμοστεί στα νέα και για τον ίδιο δεδομένα.

Ζητά περισσότερη πίεση και πρέσινγκ στην άμυνα, κάτι που ήδη βλέπουμε, ενώ στην επίθεση θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα στην κυκλοφορία.

Ο Ζάλανκι άρχισε να «πυροβολεί»

Σε αυτό το πρώτο διάστημα από πλευράς παικτών βλέπουμε πολλά θετικά σημάδια. Πρώτος και καλύτερος ο Γκέργκο Ζάλανκι. Ο 30χρονος αριστερόχειρας Ούγγρος είναι ένας κορυφαίος σκόρερ, αυτό οι φίλοι του αθλήματος το γνώριζαν.

Απλά δεν τον είδαν την περσινή σεζόν, όταν ο Ζάλανκι μαζί με τον Κωνσταντίνο Κάκαρη ήρθαν από την Προ Ρέκο στον Ολυμπιακό, αλλά και ο ίδιος χάθηκε στην περσινή ευρωπαϊκή κακή παρουσία.

Ο Μαγυάρος σαν να θέλει να αποζημιώσει τον κόσμο της ομάδας: Έξι από τα 13 γκολ κόντρα στη Μλάντοστ, πέντε από τα 13 και το νικητήριο απέναντι στη Ραντνίτσκι, με το buzzer beater στο τέλος του β' οκταλέπτου να είναι ένα ποίημα. Ο Ζάλανκι συνολικά έχει σημειώσε 13 γκολ από τα 41 συνολικά της ομάδας στα τρία παιχνίδια του Champions League.

Η μοναδική προσθήκη, ο Ντάνιελ Άνγκιαλ είναι σπουδαία, ο 33χρονος Ούγγρος όχι απλά είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, αλλά προσφέρει και στο επιθετικό κομμάτι. Το δίδυμο των φουνταριστών (Κάκαρης, Νικολαΐδης) παραμένει ζηλευτό για κάθε ομάδα.

Πάντα υπάρχει η εμπειρία της παλιάς φρουράς των Ντίνου Γενηδουνιά και Γιάννη Φουντούλη. Θαυμάζουμε την εξέλιξη του 22χρονου Νίκου Γκίλλα, τον συνομήλικό του Βαγγέλη Πούρο, που έχει τον δικό του ρόλο και χρόνο συμμετοχής, τους «στρατιώτες» Ζαννή Αλαφραγκή, Κώστα Γούβη και Τάκη Δήμου.

O Ντάνιελ Άνγκιαλ

Τέλος, τον Μάνο Ζερδεβά, ο τερματοφύλακας μετά τη μη συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνει ξανά τη σπουδαία του κλάση. Μετά την πρεμιέρα με τη Μλάντοστ και τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο (11/20 - 55,0%), ο Ζερδεβάς έκατσε κάτω από την εστία του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Βάσας, έχοντας το εξαιρετικό 17/22 αποκρούσεις (77,3%), ήταν καθοριστικός και στο Κραγκούγεβατς και ο 28χρονος θα βρίσκεται ξανά στις κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου για την προετοιμασία εν όψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.



