Ολυμπιακός: Τα συχαρητήρια της ΠΑΕ για τον τίτλο στο πόλο ανδρών
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών μετά το 13-12 με τον Παναθηναϊκό.
Η ανακοίνωση των Πειραιωτών για την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Πόλο Ανδρών από τον Ολυμπιακό:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου. Συγχαρητήρια Θρύλε!
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.