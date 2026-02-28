Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών μετά το 13-12 με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών για την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Πόλο Ανδρών από τον Ολυμπιακό :

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου. Συγχαρητήρια Θρύλε!