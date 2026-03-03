Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των αγώνων της Premier League

Τρίτη σήμερα (03/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos LIVE by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ γύρω από όσα συμβαίνουν στις ομάδες της Superleague.

Αμέσως μετά στις 16:00 ξεκινάει το Gazz Floor LIVE by Novibet, με όλο το παρασκήνιο από τη νίκη της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket, αλλά και το ντέρμπι αιωνίων που είναι προγραμματισμένο για τη Παρασκευή (06/03) στη Euroleague.

Η δράση ξεκινάει στις 18:30 (ΕΡΤ2) με την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Γεωργία στα πλαίσια των προκριματικών του Euro Γυναικών. Αργότερα στις 21:30 η Μπόρνμουθ θα αναμετρηθεί με τη Μπρέντφορντ (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μπέρνλι (Nova Sports Start) και η Λιντς την Σάντερλαντ (Nova Sports 2).

Στις 22:00 η Κόμο θα αντιμετωπίσει την Ίντερ για τον πρώτο γύρο των ημιτελικών του Κυπέλλου Ιταλίας (Nova Sports 1), το Στρασβούργο την Ρεμς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας (ΕΡΤ2) και η Μπαρτσελόνα την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δεύτερο γύρο του Copa Del Rey (Action24). Τέλος, στις 22:15 (Nova Sports Prime) η Λίβερπουλ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ουραγό της Premier League, Γουλβς.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Ακόμη, στο πόλο ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να παίξει με τη Νόβι στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των ομίλων του Champions League (21:25, ERT Sports 2).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας