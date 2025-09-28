H ομάδα της Γλυφάδας ηττήθηκε από την Έγκερ με 13-12 στο δεύτερο ματς για τα προκριματικά του LEN Champions League γυναικών και πλέον θα συνεχίσει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Euro Cup.

Στον κρίσιμο αγώνα για τη δεύτερη θέση στον προκριματικό όμιλο του Champions League γυναικών, η Γλυφάδα ηττήθηκε από την Έγκερ με σκορ 13-12 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων, αν και ξεκίνησε ιδανικά το ματς, η τέταρτη περίοδος την πρόδωσε. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτριες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βρέθηκαν να προηγούνται με τρία τέρματα στο ημίχρονο (7-4). Το προβάδισμα αυτό διευρύνθηκε έως το τέλος της τρίτης περιόδου (10-6) και στην τέταρτη ήρθε το «μπλακ άουτ».

Οι οικοδέσποινες του ομίλου είδαν την Έγκερ να ροκανίζει τη διαφορά και να εν τέλει να πετυχαίνουν την απόλυτη ανατροπή. Με ένα γκολ της Πάρκες, η ομάδα από τη Ουγγαρία διαμόρφωσε το 13-12 έντεκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 3-2, 2-7

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 3, Τσιάρα, Δασκαλάκη.

