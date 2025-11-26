Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών

H Bουλιαγμένη αποκλείοντας τον Εθνικό (12-8) κι ο ΠΑΟΚ νικώντας σε 3ο διαδοχικό αγώνα τα Χανιά (12-11), θα είναι στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών.

Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών (3-4 Απριλίου 2026).

Η Βουλιαγμένη νίκησε τον Eθνικό Πειραιώς με 12-8 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι και στο Final 4 θα παίξει με τον νικητή του προημιτελικού ΝΟ Πατρών - Άλιμος.

Ο Εθνικός, με την Αριάδνη Καραμπέτσου στη σύνθεσή του, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 και 4-2, ισοφάρισε 4-4 στις αρχές της β' περιόδου και με γκολ των Ράνεϊ και Καραμπέτσου προσπέρασε 6-5 στο πρώτο ημίχρονο.

Η Τσιουγκρή διατήρησε το προβάδισμα για την πειραϊκή ομάδα (7-6), όμως η Βουλιαγμένη με δύο γκολ από την Κρασσά κι ένα από την Ξενάκη, πήρε την πρωτοπορία με 9-7, πριν από την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου. Η Μπέτα μείωσε σε 9-8 (5:37), όμως η Βουλιαγμένη με δύο γκολ από την Κρίστμας ξέφυγε 11-8 (3:28), με την Ξενάκη να διαμορφώνει το τελικό 12-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 4-1, 3-1

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 3, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.

Eθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιουγκρή 1, Οικονόμου, Μαμόγλου, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου, Κανετίδου, Μπενέκου, Κοντογιάννη, Μπεκρή, Ράνεϊ 3, Καραμπέτσου 3.

Tρία στα τρία ο ΠΑΟΚ κόντρα στα Χανιά

Ο ΠΑΟΚ και τα Χανιά αναμετρήθηκαν για τρίτη φορά σε διάστημα 10 ημερών και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφθασε σε ισάριθμη νίκη, με 12-11 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στο Final 4 του Κυπέλλου. Εκεί ο Δικέφαλος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός - Γλυφάδα.

Μετά τη συνάντησή τους στη Μάλτα για την α' προκριματική φάση του Conference Cup και τo παιχνίδια για το πρωτάθλημα τη Κυριακή (23/11), ο νοκ άουτ προημιτελικός του Κυπέλλου ήταν και το πιο αμφίρροπο παιχνίδι.

Τα Χανιά -τυπικά γηπεδούχα-προηγήθηκαν με 4-1 στο 3ο λεπτό της β' περιόδου και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με γκολ από την Πάτερου στην εκπνοή (5-3). Με τις Κώτσια και Ντάσιου άνοιξαν τη διαφορά στο 7-3, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 7-7, με την Κουνδουράκη να δίνει το ελάχιστο προβάδισμα 8-7.

Στην 4η περίοδο οι Γραικού, Σιμέλα Καρυπίδου και Αρίμα έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 10-8 (4:40), η Κώτσια έδωσε νέα ελπίδα στα Χανιά (10-9, 4:11), όμως τα γκολ από τις Σιμέλα Καρυπίδου και Αρίμα ήταν καθοριστικά, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε 12-9 (2:26), με τα Χανιά να μειώνουν σε 12-11 (00:53), αλλά να μη βρίσκουν ευκαιρία για την ισοφάριση.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-2, 3-3, 3-5.

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη, Κώτσια 4, Πάτερου 2, Αγοραστάκη, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Ιγνατίου

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 5, Τζελέπη, Καριπίδου Σ. 4, Γραικού 1, Φλώρου, Μπερίκου, Κολτσίδα, Ούρα 1, Σαουλίδη, Νησιώτη, Καριπίδου Β. 1, Σκορδίλη

Oι προημιτελικοί Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Χανιά - ΠΑΟΚ 11-12 (11)

Βουλιαγμένη - Εθνικός 12-8 (10)

19:30 Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)

10:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Άλιμος (9)

Το Final 4 3-4 Aπριλίου 2026

Ημιτελικοί