Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών
- Tρία στα τρία ο ΠΑΟΚ κόντρα στα Χανιά
- Oι προημιτελικοί Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- Το Final 4 3-4 Aπριλίου 2026
Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών (3-4 Απριλίου 2026).
Η Βουλιαγμένη νίκησε τον Eθνικό Πειραιώς με 12-8 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι και στο Final 4 θα παίξει με τον νικητή του προημιτελικού ΝΟ Πατρών - Άλιμος.
Ο Εθνικός, με την Αριάδνη Καραμπέτσου στη σύνθεσή του, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 και 4-2, ισοφάρισε 4-4 στις αρχές της β' περιόδου και με γκολ των Ράνεϊ και Καραμπέτσου προσπέρασε 6-5 στο πρώτο ημίχρονο.
Η Τσιουγκρή διατήρησε το προβάδισμα για την πειραϊκή ομάδα (7-6), όμως η Βουλιαγμένη με δύο γκολ από την Κρασσά κι ένα από την Ξενάκη, πήρε την πρωτοπορία με 9-7, πριν από την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου. Η Μπέτα μείωσε σε 9-8 (5:37), όμως η Βουλιαγμένη με δύο γκολ από την Κρίστμας ξέφυγε 11-8 (3:28), με την Ξενάκη να διαμορφώνει το τελικό 12-8.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 4-1, 3-1
Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 3, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.
Eθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιουγκρή 1, Οικονόμου, Μαμόγλου, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου, Κανετίδου, Μπενέκου, Κοντογιάννη, Μπεκρή, Ράνεϊ 3, Καραμπέτσου 3.
Tρία στα τρία ο ΠΑΟΚ κόντρα στα Χανιά
Ο ΠΑΟΚ και τα Χανιά αναμετρήθηκαν για τρίτη φορά σε διάστημα 10 ημερών και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφθασε σε ισάριθμη νίκη, με 12-11 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στο Final 4 του Κυπέλλου. Εκεί ο Δικέφαλος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός - Γλυφάδα.
Μετά τη συνάντησή τους στη Μάλτα για την α' προκριματική φάση του Conference Cup και τo παιχνίδια για το πρωτάθλημα τη Κυριακή (23/11), ο νοκ άουτ προημιτελικός του Κυπέλλου ήταν και το πιο αμφίρροπο παιχνίδι.
Τα Χανιά -τυπικά γηπεδούχα-προηγήθηκαν με 4-1 στο 3ο λεπτό της β' περιόδου και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με γκολ από την Πάτερου στην εκπνοή (5-3). Με τις Κώτσια και Ντάσιου άνοιξαν τη διαφορά στο 7-3, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 7-7, με την Κουνδουράκη να δίνει το ελάχιστο προβάδισμα 8-7.
Στην 4η περίοδο οι Γραικού, Σιμέλα Καρυπίδου και Αρίμα έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 10-8 (4:40), η Κώτσια έδωσε νέα ελπίδα στα Χανιά (10-9, 4:11), όμως τα γκολ από τις Σιμέλα Καρυπίδου και Αρίμα ήταν καθοριστικά, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε 12-9 (2:26), με τα Χανιά να μειώνουν σε 12-11 (00:53), αλλά να μη βρίσκουν ευκαιρία για την ισοφάριση.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-2, 3-3, 3-5.
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη, Κώτσια 4, Πάτερου 2, Αγοραστάκη, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Ιγνατίου
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 5, Τζελέπη, Καριπίδου Σ. 4, Γραικού 1, Φλώρου, Μπερίκου, Κολτσίδα, Ούρα 1, Σαουλίδη, Νησιώτη, Καριπίδου Β. 1, Σκορδίλη
Oι προημιτελικοί Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- Χανιά - ΠΑΟΚ 11-12 (11)
- Βουλιαγμένη - Εθνικός 12-8 (10)
- 19:30 Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)
- 10:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Άλιμος (9)
Το Final 4 3-4 Aπριλίου 2026
Ημιτελικοί
- Νικητής 9 - Βουλιαγμένη
- ΠΑΟΚ - Νικητής 12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.