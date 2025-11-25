Ο Αλεκσάνταρ Σάπιτς και δήμαρχος Βελιγραδίου και προπονητής στη Νόβι Μπέογκραντ

Ο δήμαρχος Βελιγραδίου και πρώην κορυφαίος σκόρερ των Σέρβων, Αλεκσάνταρ Σάπιτς ανέλαβε καθήκοντα προπονητή στη Νόβι Μπέογκραντ.

Η φημολογία των τελευταίων ημερών, επιβεβαιώθηκε και ο Αλεκσάνταρ Σάπιτς, παράλληλα με τα καθήκοντα του δημάρχου στο Βελιγράδι, ανέλαβε και τεχνικός στην ομάδα που διοικεί, τη Νόβι Μπέογκραντ.

Την είδηση έφερε στη δημοσιότητα η Sport Klub, με τον 47χρονο Σάπιτς να δίνει τέλος στη συνεργασία του με τον Μαυροβούνιο, Πέταρ Ραντάνοβιτς, που άφησε το καλοκαίρι τον Απόλλωνα Σμύρνης για να αναλάβει σε μια δύσκολη περίοδο την ομάδα του Νέου Βελιγραδίου.

Μια συνεργασία που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε μετά τον εκτός έδρας αγώνα με την Πρίμορατς Κότορ και την ήττα με 22-20 για την 7η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, σε ένα παιχνίδι όπου ο Σάπιτς ήταν στον πάγκο, δίνοντας εντολές, με τον Ραντάνοβιτς απλά να βρίσκεται στο πλευρό του.

Με την επιστροφή της ομάδας στο Βελιγράδι, ο Ραντάνοβιτς αποχώρησε από τον σύλλογο και ο Σάπιτς θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο ως προπονητής την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στον ημιτελικό του Κυπέλλου Σερβίας με την πρωταθλήτρια Σερβίας, Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς.

Ο Σάπιτς διετέλεσε δήμαρχος Βελιγραδίου για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 και επανήλθε στη θέση τον Ιούνιο του 2204. Υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που ανέδειξε το σερβικό πόλο, με τρία μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ασημένιο στην Αθήνα το 2004, χάλκινα στο Σίδνεϊ το 2000 και στο Πεκίνο το 2008), ενώ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μόντρεαλ το 2005 και πρωταθλητής Ευρώπης στη Βουδαπέστη (2001), στο Κράνι (2003) και στο Βελιγράδι (2006).