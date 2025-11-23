Ο ΠΑΟΚ μετά τα προκριματικά του Conference Cup, τώρα νίκησε τα Χανιά με 14-10 για τη 10η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους στη Μάλτα για την α' προκριματική φάση του Conference Cup, ο ΠΑΟΚ νίκησε και πάλι τα Χανιά, αυτή τη φορά με 14-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για τη 10η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Με την ομάδα της Κρήτης τυπικά γηπεδούχο, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 και 4-1 στις αρχές του 2ου οκταλέπτου, τα Χανιά πλησίασαν στο 4-3 και στο 5-4, όμως με δύο γκολ από τη Γραικού ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 7-4, με την Κώτσια να γράφει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.

Οι Ούρα και Σιμέλα Καρυπίδου έδωσαν προβάδισμα τεσσάρων γκολ στον ΠΑΟΚ (9-5), με την Παρασκευή Γραικού να το συντηρεί με 10-6 και 11-7. Οι Αρίμα και Ούρα έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 13-8, 4:40 πριν από το τέλος και χωρίς να υπάρχει άλλη αντίδραση από τα Χανιά, ήρθε το τελικό 14-10.

Ο ΓΣ Ηλιούπολης ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο νίκησε εντός έδρας τον ΝΟ Πατρών με 12-8 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η αθηναϊκή ομάδα με σερί 3-0 προσπέρασε με 6-4 στις αρχές της 3ης περιόδου και μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο, με αβαντάζ δύο γκολ (8-6). Ο ΝΟΠ μείωσε 8-7, αλλά με ένα νέο ξέσπασμα ο ΓΣ Ηλιούπολης προηγήθηκε με 12-7 (3:11), εξασφαλίζοντας το 2ο τρίποντο στο πρωτάθλημα με το τελικό 12-8.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Πατρών 12-8

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-2, 5-2, 4-2

Χανιά - ΠΑΟΚ 10-14

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-4, 3-4, 2-3

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 2, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 3, Τζελέπη, Καριπίδου Σ. 3, Γραίκου 4, Φλώρου, Μπερίκου 2, Κολτσίδα, Ούρα 2, Σαουλίδη, Νησιώτη, Καριπίδου Β., Σκορδίλη

Βαθμολογία

(10η αγωνιστική)