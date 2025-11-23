ΠΑΟΚ: Νέα νίκη κόντρα στα Χανιά για τη Water Polo League γυναικών
Μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους στη Μάλτα για την α' προκριματική φάση του Conference Cup, ο ΠΑΟΚ νίκησε και πάλι τα Χανιά, αυτή τη φορά με 14-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για τη 10η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.
Με την ομάδα της Κρήτης τυπικά γηπεδούχο, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 και 4-1 στις αρχές του 2ου οκταλέπτου, τα Χανιά πλησίασαν στο 4-3 και στο 5-4, όμως με δύο γκολ από τη Γραικού ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 7-4, με την Κώτσια να γράφει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.
Οι Ούρα και Σιμέλα Καρυπίδου έδωσαν προβάδισμα τεσσάρων γκολ στον ΠΑΟΚ (9-5), με την Παρασκευή Γραικού να το συντηρεί με 10-6 και 11-7. Οι Αρίμα και Ούρα έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 13-8, 4:40 πριν από το τέλος και χωρίς να υπάρχει άλλη αντίδραση από τα Χανιά, ήρθε το τελικό 14-10.
Ο ΓΣ Ηλιούπολης ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο νίκησε εντός έδρας τον ΝΟ Πατρών με 12-8 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η αθηναϊκή ομάδα με σερί 3-0 προσπέρασε με 6-4 στις αρχές της 3ης περιόδου και μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο, με αβαντάζ δύο γκολ (8-6). Ο ΝΟΠ μείωσε 8-7, αλλά με ένα νέο ξέσπασμα ο ΓΣ Ηλιούπολης προηγήθηκε με 12-7 (3:11), εξασφαλίζοντας το 2ο τρίποντο στο πρωτάθλημα με το τελικό 12-8.
Τα στοιχεία των αγώνων
- ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Πατρών 12-8
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-2, 5-2, 4-2
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Χανιά - ΠΑΟΚ 10-14
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-4, 3-4, 2-3
ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 2, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 3, Τζελέπη, Καριπίδου Σ. 3, Γραίκου 4, Φλώρου, Μπερίκου 2, Κολτσίδα, Ούρα 2, Σαουλίδη, Νησιώτη, Καριπίδου Β., Σκορδίλη
Βαθμολογία
(10η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 30
- 2.Βουλιαγμένη 27 (9 αγ.)
- 3.Εθνικός 21
- 4.Πανιώνιος 21
- 5.Γλυφάδα 19
- 6.Άλιμος 19
- 7.ΠΑΟΚ 12 (9 αγ.)
- 8.Χανιά 9 (9 αγ.)
- 9.ΝΕ Πατρών 6
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 6
- 11.Ρέθυμνο 3
- 12.ΝΟ Πατρών 3 (9 αγ.)
