Γενηδουνιάς: «Είμαστε προετοιμασμένοι για την πίεση»

Ο Ολυμπιακός είναι στις τέσσερις ομάδες του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας ανδρών, με τους Έλβις Φάτοβιτς και Ντίνο Γενηδουνιά να τον εκπροσωπούν στη συνέντευξη Τύπου.

Το διήμερο 27-28/2 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Κύπελλο Ελλάδας ανδρών. Το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, με τις καθιερωμένες δηλώσεις από τους τέσσερις διεκδικητές που θα βρεθούν στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Από τη μεριά του Παναθηναϊκού, ο Έλβις Φάτοβιτς και ο Ντίνος Γενηδουνιάς μίλησαν για τις απαιτήσεις που έχει η εβδομάδα πριν το Final-4, τονίζοντας πως στόχος διατήρηση των κεκτημένων από τους «ερυθρόλευκους».

Οι δηλώσεις των Φάτοβιτς και Γενηδουνιά

Έλβις Φατόβιτς:

«Είναι μεγάλη χαρά που επιτέλους θα έχουμε κάποιες αναμετρήσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα καταπληκτικό τουρνουά, καθώς συμμετέχουν τέσσερις ομάδες που εκπροσωπούν επάξια την ελληνική υδατοσφαίριση και έχουν πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη.

Όλες έχουν πετύχει σημαντικές επιτυχίες και ελπίζουμε να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τον έχουμε αναλύσει, όπως φυσικά μας γνωρίζουν και εκείνοι. Έχουν παίξει πολύ καλό πόλο φέτος, όμως πιστεύω ότι και εμείς βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας».

Ντίνος Γενηδουνιάς:

«Σίγουρα, το Σαββατοκύριακο του Κυπέλλου κάθε χρόνο είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά της σεζόν. Ο Ολυμπιακός μπαίνει πάντα ως φαβορί και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Όταν κερδίζουμε, θεωρείται αυτονόητο ότι κάναμε το καθήκον μας. Αν όμως χάσουμε, τότε θεωρείται μεγάλη έκπληξη και έρχεται το τέλος του κόσμου. Παρόλα αυτά, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις και προετοιμασμένοι για την πίεση.

Εδώ και καιρό δουλεύουμε με στόχο αυτό το διάστημα, που περιλαμβάνει το Final Four και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως αντίστοιχα έδωσαν και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε αυτοπεποίθηση, πιστεύουμε στην ομάδα μας και κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που σίγουρα θα είναι ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ματς».