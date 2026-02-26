Παπανικολάου: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή ως το τέλος»

Ο Παναθηναϊκός είναι στις τέσσερις ομάδες του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας ανδρών, με τους Δημήτρη Μάζη και Νίκο Παπανικολάου να τον εκπροσωπούν στη συνέντευξη Τύπου.

Το διήμερο 27-28/2 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Κύπελλο Ελλάδας ανδρών. Το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, με τις καθιερωμένες δηλώσεις από τους τέσσερις διεκδικητές που θα βρεθούν στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Από τη μεριά του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μάζης και ο Νίκος Παπανικολάου μίλησαν για τις απαιτήσεις που έχει η εβδομάδα πριν το Final-4, τονίζοντας πως στόχος είναι η διεκδίκηση του τίτλου.

Οι δηλώσεις των Μάζη και Παπανικολάου

Δημήτρης Μάζης:

«Εμάς ο πρώτος στόχος μας είναι να βρεθούμε στο τελικό. Για τον Παναθηναϊκό είναι μια απαιτητική εβδομάδα, γιατί είχαμε την Τρίτη και η ευρωπαϊκό αγώνα. Πράγμα που κάνει τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα για την ομάδα μου.

Βλέπω ότι τα παιδιά έχουν όρεξη και πάθος για να διεκδικήσουμε τις δυνατότητές μας να βρεθούμε αρχικά στον τελικό και σε δεύτερη φάση να διεκδικήσουμε και τον τίτλο».

Νίκος Παπανικολάου:

«Όσον αφορά τον αυριανό αγώνα, περιμένουμε να είναι πολύ απαιτητικός. Και οι τέσσερις ομάδες που βρισκόμαστε εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο.Το πρώτο βήμα γίνεται αύριο και πρέπει η ομάδα μου να είναι συγκεντρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος».