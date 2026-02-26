Στη συνέντευξη Τύπου για το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών (27-28/2), ανακοινώθηκε η χρήση VAR στους αγώνες της διοργάνωσης.

Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος στην συνέντευξη Τύπου για το Final Four στο Κύπελλο Ανδρών στο πόλο, ανακοίνωσε τη χρήση VAR στους αγώνες της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την καθιέρωσή του VAR στα ελληνικά πρωταθλήματα έκανε ξεκάθαρο πως γίνονται προσπάθειες για να ενταχθεί στα PlayOffs και τα PlayOuts της πρώτης κατηγορίας.

Η κίνηση αυτή όπως έγινε υπογραμμίστηκε στη συνέντευξη Τύπου πρόκειται για μία καινοτόμα κίνηση, η οποία έχει ως σκοπό τη βοήθεια του αθλήματος, αλλά και την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (27/2) θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (17:00), Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός (20.00) και το Σάββατο (28/2) στις 17.30 θα διεξαχθεί ο τελικός της διοργάνωσης. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.