Κύπελλο Ελλάδας ανδρών: Χρήση VAR στους αγώνες του Final-4
Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος στην συνέντευξη Τύπου για το Final Four στο Κύπελλο Ανδρών στο πόλο, ανακοίνωσε τη χρήση VAR στους αγώνες της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης στην Ελλάδα.
Όσον αφορά την καθιέρωσή του VAR στα ελληνικά πρωταθλήματα έκανε ξεκάθαρο πως γίνονται προσπάθειες για να ενταχθεί στα PlayOffs και τα PlayOuts της πρώτης κατηγορίας.
Η κίνηση αυτή όπως έγινε υπογραμμίστηκε στη συνέντευξη Τύπου πρόκειται για μία καινοτόμα κίνηση, η οποία έχει ως σκοπό τη βοήθεια του αθλήματος, αλλά και την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (27/2) θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί, Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (17:00), Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός (20.00) και το Σάββατο (28/2) στις 17.30 θα διεξαχθεί ο τελικός της διοργάνωσης. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.