Ο Ολυμπιακός είχε εύκολη αποστολή απέναντι στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών, επικρατώντας με 17-7 στο «Αντ. Πεπανός», σε παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Οι πρωταθλήτριες που ταξίδεψαν στην Πάτρα χωρίς τις Νίνου, Τριχά, Τορνάρου, Σέκουλιτς και Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, επικράτησαν εύκολα με 17-7 του ΝΟ Πατρών για τη 17η νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στην Ευρώπη και στο Champions League, αφού το Σάββατο (21/3, 18:00), αντιμετωπίζει την Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία, για το ματς της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-6, 2-5, 2-2

ΝΟ Πατρών: Κ. Ζαφειράκη, Κρότεου 1, Γ. Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Ε. Μπαλάτσα, Πασσά, Ράντονιτς 4, Μοίραλη 1, Αναστ. Αναστασίου, Κασπίρη, Λυκοθανάση 1, Βαβίλη, Αθανασοπούλου, Ανδρ. Αναστασίου

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα 2, Κουρέτα, Σάντα 1, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου 3, Τσούπη, Πλευρίτου 3, Κραβαρίτη 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου 1, Λαναρά 2

To πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Δευτέρα 16/3

Τρίτη 17/3

ΝΟ Πατρών - Ολυμπιακός 7-17

Τετάρτη 18/3

13:00 ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών

13:30 Ρέθυμνο - Πανιώνιος

19:30 Εθνικός - Χανιά

21:30 Άλιμος - Γλυφάδα

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 51 (17 - αγ.)

2.Βουλιαγμένη 45 (17 - αγ.)

3.Εθνικός 33

4.Άλιμος 31

5.ΠΑΟΚ 30

6.Γλυφάδα 28

7.Πανιώνιος 27

8.Χανιά 21

9.ΝΕ Πατρών 9

10.ΓΣ Ηλιούπολης 9 (17 - αγ.)

11.ΝΟ Πατρών 6 (17- αγ.)

12.Ρέθυμνο 3



