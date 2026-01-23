Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, χάνοντας με 15-12 από την Ουγγαρία. Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του μικρού τελικού.

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών είναι στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με ήττα από την Ουγγαρία με 15-12 δεν κατάφερε να κλειδώσει το εισιτήριο στον τελικό της διοργάνωσης και συνάμα μία θέση στο βάθρο.

Στο μικρό τελικό, η «γαλανόλευκη» περιμένει την αντίπαλό της, η οποία θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Σερβία και Ιταλία. Παρόλα αυτά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνωρίζει ήδη το πότε είναι προγραμματισμένο αυτό το ματς.

Το πρώτο σπριντ στη... μάχη για το χάλκινο μετάλλιο αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Κυριακής (25/1). Στις 18:00 ώρα Ελλάδας, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει την κορυφή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προσπάθεια η οποία θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα πάει στον μικρό τελικό έχοντας μία ήττα σε όλη τη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.