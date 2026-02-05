Οι Μυριοκεφαλιτάκη και Ξενάκη στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού

Η Μαρία Μυρικοκεφαλιτάκη και η Έλενα Ξενάκη μετά το χάλκινο μετάλλιο, βρέθηκαν και στην κορυφαία επτάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φουνσάλ.

Με δύο Ελληνίδες παίκτριες απαρτίζεται η κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού και τον θρίαμβο της Ολλανδίας, επί της Ουγγαρίας ανακοινώθηκαν οι ατομικές διακρίσεις.

Η Ολλανδέζα, Σιμόν φαν ντε Κραατς, αναδείχθηκε MVP του μεγάλου τελικού, ενώ νωρίτερα η Έλενα Ξενάκη ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια στον μικρό τελικό. Λίγο μετά, μαζί με τη Μαρία Μυρικοκεφαλιτάκη επελέχθησαν στην κορυφαία επτάδα του πρωταθλήματος.

Η κορυφαία επτάδα