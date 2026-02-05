Οι Μυριοκεφαλιτάκη και Ξενάκη στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Μυριοκεφαλιτάκη και Ξενάκη η κορυφαία επτάδα
Με δύο Ελληνίδες παίκτριες απαρτίζεται η κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.
Μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού και τον θρίαμβο της Ολλανδίας, επί της Ουγγαρίας ανακοινώθηκαν οι ατομικές διακρίσεις.
Η Ολλανδέζα, Σιμόν φαν ντε Κραατς, αναδείχθηκε MVP του μεγάλου τελικού, ενώ νωρίτερα η Έλενα Ξενάκη ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια στον μικρό τελικό. Λίγο μετά, μαζί με τη Μαρία Μυρικοκεφαλιτάκη επελέχθησαν στην κορυφαία επτάδα του πρωταθλήματος.
Η κορυφαία επτάδα
- Λάουρα Άαρτς (Ολλανδία) - Τερματοφύλακας
- Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη (Ελλάδα)
- Ρίτα Κέζτελι (Ουγγαρία)
- Σιμόν φαν ντε Κρατς (Ολλανδία)
- Κριζτίνα Γκάρντα (Ουγγαρία)
- Έλενα Ξενάκη (Ελλάδα)
- Κίτι Λιν Γιάουστρα (Ολλανδία)
