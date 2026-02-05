Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Τα στιγμιότυπα του μικρού τελικού
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κυριάρχησε στον μικρό τελικό της Ιταλίας. Με σκορ 15-8 δεν άφησε κανένα περιθώριο στο ματς για το χάλκινο μετάλλιο και με νίκη ανέβηκε ξανά στο βάθρο μίας επίσημης διοργάνωσης.
Ένα πολύ καλό ματς από τη «γαλανόλευκη», η οποία έφτασε το 6ο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο 16ο συνολικά στην ιστορία του τμήματος. Πολύ καλές άμυνες, εξίσου εξαιρετικές επιθέσεις από το σύνολο του Χάρη Παυλίδη, που δεν άφησε την Ιταλία να ελπίζει σε κάτι θετικό.
Τα στιγμιότυτα της αναμέτρησης Ελλάδα - Ιταλία
