Ένα ακόμη μετάλλιο προσέθεσε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο ενεργητικό της, φτάνοντας τα 16 σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα! Με νίκη στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας με σκορ 15-8, η «γαλανόλευκη» έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και τα 16 στο σύνολο.

Αυτή είναι η τρίτη σερί διοργάνωση, στην οποία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη πως αυτό το σύνολο αξίζει να βρίσκεται πάντα στα μετάλλια μίας διοργάνωσης.

Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών