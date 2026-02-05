Εθνική ομάδα γυναικών: Τα 16 «γαλανόλευκα» μετάλλια
Ένα ακόμη μετάλλιο προσέθεσε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο ενεργητικό της, φτάνοντας τα 16 σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα! Με νίκη στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας με σκορ 15-8, η «γαλανόλευκη» έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και τα 16 στο σύνολο.
Αυτή είναι η τρίτη σερί διοργάνωση, στην οποία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη πως αυτό το σύνολο αξίζει να βρίσκεται πάντα στα μετάλλια μίας διοργάνωσης.
Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών
- 2004: Αργυρό – Ολυμπιακοί Αγώνες
- 2005: Χρυσό – Παγκόσμιo Κύπελλο
- 2007: Χάλκινο – Παγκόσμιo Κύπελλο
- 2010: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- 2010: Χάλκινο – Παγκόσμιο Κύπελλο
- 2011: Χρυσό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
- 2012: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- 2012: Χάλκινο – Παγκόσμιo Κύπελλο
- 2018: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- 2018: Χάλκινο – Μεσογειακοί Αγώνες
- 2018: Χρυσό – Europa Cup
- 2022: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- 2024: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- 2025: Χρυσό – Παγκόσμιo Κύπελλο
- 2025: Χρυσό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
- 2026: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.