Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Γυναικών, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών είναι στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με ήττα από την Ουγγαρία με 11-12 στα πέναλτι (8-8 κ.δ) δεν κατάφερε να κλειδώσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και συνάμα μία θέση στο βάθρο.

Στο μικρό τελικό λοιπόν, η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί, όπως ακριβώς συνέβη και στον αντίστοιχο μικρό τελικό των ανδρών, εναντίον της Ιταλίας, την οποία αντιμετώπισε ξανά στη φάση των ομίλων του τουρνουά, επικρατώντας με 15-10.

Το πρώτο σπριντ στη... μάχη για το χάλκινο μετάλλιο είναι προγραμματισμένο για σήμερα (05/02) με ώρα έναρξης τις 19:15 και ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του Χάρη Παυλίδη έφτασε στον μικρό τελικό, που θα διεξαχθεί στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, γνωρίζοντας την ήττα μόνο μια φορά σε όλη την διοργάνωση.

