Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τη Ουγγαρία με σκορ 12-11 (κ.δ 8-8) στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την 3η θέση.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών μπορεί να έκανε μία φοβερή επιστροφή στο ματς (έχανε με 6-8), στέλνοντας το ματς στα πέναλτι, αλλά η ρωσική... ρουλέτα δεν την άφησε να χαρεί ακόμη μία πρόκριση σε τελικό. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 12-11 στη διαδικασία των πέναλτι από την Ουγγαρία.

Πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό, απέναντι στην ηττημένη του έτερου ημιτελικού Ολλανδία - Ιταλία.

Η άμυνα κράτησε τη διαφορά στο ελάχιστο

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ άσχημα την πρώτη περίοδο. Οι άμυνες ήταν αρκετά σφιχτές και οι επιθέσεις πολύ άστοχες. Το πρώτο γκολ ήρθε δύο λεπτά πριν το τέλος του οκτάλεπτου από την Κέστελι (0-1), το οποίο συνόδευσε το γκολ της Τίμπα (0-2).

Για την Εθνική ομάδα γυναικών, μετά από challenge, ήρθε το πρώτο γκολ (1-2) στο οποίο όμως οι Μαγυάρες βρήκαν την απάντηση (1-3). Μάλιστα, οι τυπικά φιλοξενούμενες στον ημιτελικό, η Ουγγαρία είχε ευκαιρία να πάρει τρία γκολ διαφορά. Ωστόσο, η απόκρουση της Σταματοπούλου στην εκτέλεση πέναλτι διατήρησε την απόσταση στο σκορ.

Στη συνέχεια, η επιθετική λειτουργία της «γαλανόλευκης» συνέχισε να είναι κακή. Βέβαια, η μείωση στο σκορ ήρθε από τη Σιούτη (2-3). Η Ουγγαρία κατάφερε ξανά να πάρει δύο γκολ προβάδισμα, αλλά η Ξενάκη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε ένα σημαντικό τέρμα για να διαμορφώσει το σκορ ημιχρόνου (3-4).

Η επιστροφή έγινε, αλλά τα πέναλτι την άφησαν εκτός τελικού

Παρά το +1 της Ουγγαρίας η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν έπειθε επιθετικά. Αρκετά λάθη έδωσαν τη δυνατότητα στην αντίπαλο να ξεφύγει στο σκορ, ανά διαστήματα. Παρόλα αυτά, η διαφορά παρέμεινε στο ελάχιστο (5-6).

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ελλάδα βελτίωσε την επίθεσή της και αμυντικά διατήρησε το πολύ καλό της επίπεδο. Οι σωστές αποφάσεις ήρθαν και παρά το +2 της Ουγγαρίας (6-8), το σύνολο του Χάρη Παυλίδη ισοφάρισε σε 8-8 στέλνοντας τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η Εθνική βρέθηκε με το πλεονέκτημα καθώς η πρώτη ουγγρική εκτέλεση αποκρούστηκε. Αλλά, οι τελευταίες δύο «γαλανόλευκες» εκτελέσεις δεν βρήκαν στόχο σε αντίθεση με τις μαγυάρικες για το τελικό 12-11 υπέρ της Ουγγαρίας.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2 / πεν. 3-4

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.



Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα.