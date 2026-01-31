Η Ολλανδία πήρε το ντέρμπι από την Ουγγαρία με 5-4, όμως οι Μαγυάρες είναι αυτές που ήδη εξασφάλισαν την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Η Ολλανδία επικράτησε επί της Ουγγαρίας με το ποδοσφαιρικό... 5-4 στο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής της β' φάσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φουνσάλ, ένα αποτέλεσμα που στέλνει από σήμερα την Ουγγαρία στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών.

Η νίκη της Ολλανδίας ακόμα δεν σιγουρεύει την πρόκριση για το συγκρότημα που προπονεί ο Ευάγγελος Δουδέσης και υπερασπίζεται τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Πλέον υπάρχει το ενδεχόμενο της τριπλής ισοβαθμίας στον Στ΄ Όμιλο, από όπου θα βγει η αντίπαλος της Ελλάδας στα ημιτελικά.

Και στην τριπλή ισοβαθμία, η Ουγγαρία είναι ήδη μέσα στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, λόγω της Μπολγκάρκα Νέζμελι, που συνολικά απέκρουσε τρία πέναλτι στο παιχνίδι με την Ολλανδία, με το τελευταίο να είναι το πλέον καθοριστικό, καθώς διατήρησε την ήττα στο ένα γκολ (5-4).

Η β' φάση ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (1/2, 22:15) με το νέο ντέρμπι Ολλανδία-Ισπανία. Η Ισπανία έχοντας ηττηθεί από την Ουγγαρία με 9-7 στην 1η φάση, πλέον μπορεί να ξεπεράσει μόνο την Ολλανδία, για να είναι στα ημιτελικά.

Και για να το πετύχει χρειάζεται νίκη με μίνιμουμ διαφορά δύο γκολ, έτσι ώστε στην τριπλή ισοβαθμία και στη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια να φθάσει στο 0, με την Ολλανδία να πέφτει στο -1 και να μένει εκτός τετράδας. Η Ουγγαρία στην τριπλή ισοβαθμία είναι στο +1 και ήδη στα ημιτελικά, με την τελική της κατάταξη στον όμιλο να καθορίζεται από το τι θα γίνει στο Ολλανδία - Ισπανία.

Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, η Ολλανδία με τις Μπέντε και Λίεκε Ρόγκε προηγήθγηκε 2-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Η Ουγγαρία βρήκε γκολ με τη Ζίλαγκι με τη συμπλήρωση 11 αγωνιστικών γκολ, με τη Λίεκε Ρόγκε να διαμορφώνει το 4-2 υπέρ της Ολλανδίας.

Το 3ο οκτάλεπτο δεν είχε γκολ, με τις δύο τερματοφύλακες να δίνουν ρεσιτάλ. Η Νέζμελι απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι της Λίεκε Ρόγκε στα 5:25, στερώντας την ευκαιρία στην Ολλανδία να ξεφύγει με τρία γκολ και στο τέλος της περιόδου είχε 10/14 αποκρούσεις (71,45).

Περισσότερο εντυπωσιακή η Λάουρα Αρτς, με τη σειρά της απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από τη Φάραγκο στα 2:07, που θα έφερνε την Ουγγαρία σε απόσταση ενός γκολ, με την 30χρονη τερματοφύλακα να έχει 13/15 αποκρούσεις (86,7%) σε 24 αγωνιστικά λεπτά.

Η Βάλι νίκησε τελικά την Αρτς, στην πρώτη θέση της 4ης περιόδου (4-3) και η Βάρο με διπλή προσπάθεια σε κόντρα, έφερε την ισοφάριση με 4-4, στα 4:29 πριν από το τέλος.

Η Ολλανδία ξεπερνούσε τα 16 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ, στα 2:25 πριν από το τέλος και το θρίλερ να κορυφώνεται.

Η Λόλα Μουλχάουζεν, που αγωνίζεται στη Βουλιαγμένη, έκανε το 5-4 για την Ολλανδία στον παραπάνω (1:36), η Φάραγκο χρεώθηκε με πέναλτι στα 00:31, όμως η Νέζμελι απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από τη Χικς (00:31), με την Ουγγαρία να έχει μια τελευταία επίθεση για την ισοφάριση, χωρίς όμως επιτυχία.

Τα οκτάλεπτα: 2-0, 2-2, 0-0,

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς, Φαν ντε Κρατς 1, Σάαπ, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μπέντε Ρόγκε 1, Ντε Βρίες, Γιάουστρα, Λίεκε Ρόγκε 2, Μουλχάουζεν, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι 1, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντόμσοντι 1, Σούμεγκι, Κέζτελι, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα, Γκολοπένζα, Τίμπα, Χάιντου.

