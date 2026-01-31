Πώς ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική στη φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούνσαλ, την Κυριακή οριστικοποιούνται τα ζευγάρια των ημιτελικών.

Η Ελλάδα συνέχισε το σερί νικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στο Φουνσάλ και με τη νίκη επί της Ιταλίας με 15-10 εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική της β' φάσης των ομίλων σημαδεύτηκε από τη νίκη της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ολλανδίας επί της Ουγγαρίας με 5-4, ένα αποτέλεσμα που έστειλε την Ουγγαρία στα ημιτελικά, ενώ σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Κροατία επί της Γαλλίας με 15-9.

Την Κυριακή (1/2) ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, με την εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Κροατία στις 20:45 (ΕΡΤ 2 Σπορ), ενώ θα ακολουθήσε το ντέρμπι της Ολλανδίας και την Ισπανία, που θα κρίνει τις δύο θέσεις στον Στ' Όμιλο και θα καθορίσει την αντίπαλο της Ελλάδας στα ημιτελικά της Τρίτης (3/2).

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

B' Φάση Ομίλων

Σάββατο 31/1

Κυριακή 1/2

17:30 Ιταλία-Γαλλία

19:00 Ουγγαρία-Ισραήλ

20:45 Eλλάδα-Κροατία

22:15 Ολλανδία-Ισπανία



Οι βαθμολογίες

Ε' Όμιλος

1.Ελλάδα 6 (38-15)

2.Ιταλία 3 (34-27)

3.Κροατία 3 (27-33)

4.Γαλλία 0 (14-38)



Στ' Όμιλος

1.Ολλανδία 6 (28-10)

2.Ουγγαρία 3 (13-12)

3.Ισπανία 3 (30-16)

4.Ισραήλ 0 (13-46)

Ημιτελικά

Τρίτη 3/2

19:15 1ος Ε' Ομίλου - 2ος Στ' Ομίλου

21:15 1ος Στ' Ομίλου - 2ος Ε' Ομίλου



Αγώνες μεταλλίων

Πέμπτη 5/2