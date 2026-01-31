Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας και κλείδωσε μία θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την πρώτη θέση του ομίλου.

Μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας και κλείδωσε μία θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μία επικράτηση που διατηρεί την Ελλάδα στην πρώτη θέση του ομίλου, με την αντίπαλό της στο ματς της 4άδας να προκύπτει από τον άλλο όμιλο.

Επιθετική... πολιορκία και άμυνα με λύσεις

Η αρχή του ματς βρήκε την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών με το πόδι στο... γκάζι. Οι Ελληνίδες πολίστριες έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά και πήραν πέντε γκολ προβάδισμα (5-0).

Στο σερί της «γαλανόλευκης», η Ιταλία απάντησε με εύστοχο πέναλτι, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να μειωθεί η διαφορά στο τέλος του οκτάλεπτου (6-1).

Το μομέντουμ για τις Παγκόσμιες πρωταθλήτριες δεν συνεχίστηκε στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι επιθέσεις δεν ήταν καλές, ενώ αμυντικά κάποια λάθη έδωσαν τη δυνατότητα στην Ιταλία να μειώσει στο σκορ (6-3).

Βέβαια ένα γκολ της Σιούτη στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου έδωσε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στην Εθνική. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 7-3.

Στα γκολ της Ιταλίας υπήρχε «γαλανόλευκη» απάντηση

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ξεκίνησε με την Ιταλία να προσπαθεί να μειώσει στο σκορ. Αρχικά, το πέτυχε φτάνοντας τη διαφορά στα δύο τέρματα (7-5), ωστόσο η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών με ανεβασμένη επίθεση κατάφερε να διατηρήσει την απόσταση στο προβάδισμα.

Οι Ιταλίδες έκανε προσπάθειες να παραμείνουν κοντά στο σκορ, ωστόσο το σύνολο του Χάρη Παυλίδη με δύο σερί τέρματα κατάφερε να διευρύνει κατά ένα γκολ το προβάδισμά του στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου (12-7).

To +5 της «γαλανόλευκης» απεδείχθη αρκετό. Το ελληνικό σύνολο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το προβάδισμά του. Με τρία γκολ από κάθε ομάδα, διαμορφώθηκε το τελικό 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 2-3

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι 2, Μπιανκόνι 1, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 2, Σανταπάολα, Πάπι 1, Μετζάτο.