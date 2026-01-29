Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και το μονοπάτι της Ελλάδας στον δρόμο για το βάθρο στο Φούντσαλ.

Ολοκληρώθηκε στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας η α' φάση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών, με την εθνική ομάδα να νικά με χαρακτηριστική ευκολία και τη Γερμανία (26-5).

Από τους τέσσερις ομίλους οι δύο πρώτες ομάδες συνεχίζουν στην οκτάδα και στη β΄ φάση των ομίλων και η εθνική ομάδα με βάση το πρόγραμμα, αρχικά θα παίξει με την Ιταλία, στο εναρκτήριο παιχνίδι της β΄ φάσης, το Σάββατο (31/1, 15:00) κι έπειτα με την ανίσχυρη Κροατία την Κυριακή (1/2, 20:45).

Το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στον Στ΄ Όμιλο, εκεί όπου η Ισπανία μετά την ήττα της από την Ουγγαρία, μπαίνει με μειονέκτημα απέναντι στις Μαγυάρες και στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολλανδία, με μια από τις τρεις να μένει εκτός της ημιτελικής φάσης.

Αντίθετα στον Έ Όμιλο η Ελλάδα και η Ιταλία, αναμένεται να πάρουν με ευκολία τα δύο εισιτήρια για την τετράδα.

Οι βαθμολογίες

Ε' Όμιλος

1.Ελλάδα 3 (23-5)

2.Ιταλία 3 (24-12)

3.Κροατία 0 (12-24)

4.Γαλλία 0 (5-23)

Στ' Όμιλος

1.Ολλανδία 3 (23-6)

2.Ουγγαρία 3 (9-7)

3.Ισπανία 0 (7-9)

4.Ισραήλ 0 (6-23)

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Σάββατο 31/1

15:00 Ελλάδα-Ιταλία

17:00 Iσπανία-Ισραήλ

19:15 Γαλλία-Κροατία

21:15 Ολλανδία-Ουγγαρία

Κυριακή 1/2

17:30 Ιταλία-Γαλλία

19:00 Ουγγαρία-Ισραήλ

20:45 Eλλάδα-Κροατία

22:15 Ολλανδία-Ισπανία

Ημιτελικά

Τρίτη 3/2

19:15 1ος Ε' Ομίλου - 2ος Στ' Ομίλου

21:15 1ος Στ' Ομίλου - 2ος Ε' Ομίλου

Αγώνες μεταλλίων

Πέμπτη 5/2