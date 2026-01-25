Βλάχος: «Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο για πολλούς λόγους»

Ο Θοδωρής Βλάχος δήλωσε ανακουφισμένος μετά το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η νίκη για την ομάδα και την προσπάθεια των παικτών του.

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε ένα ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, νικώντας την Ιταλία (12-3) . Οι διεθνείς έδειξαν από την αρχή αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, παίρνοντας γρήγορα τα προβάδισμα. Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα να ανταμειφθεί η προσπάθεια και η δουλειά των παικτών.

Μετά την ήττα στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, η ομάδα μπήκε στο μικρό τελικό με στόχο να μην αφήσει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Η άμυνα λειτούργησε υποδειγματικά, η επίθεση βρήκε λύσεις σε κάθε στιγμή, και τελικά η Εθνική επικράτησε με 12-5, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο μετάλλιο.

Ο προπονητής της Γαλανόλευκης, Θοδωρής Βλάχος μετά το τέλος του αγώνα εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η κατάκτηση αυτού του μεταλλίου για την ελληνική ομάδα, που πλέον γράφει ιστορία και στο ευρωπαϊκό πόλο.

«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Καταφέραμε επιτέλους να πάρουμε ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την προχθεσινή, κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο για πολλούς λόγους. Για εμάς τους ίδιους, για την προσπάθεια, για το ότι έχουμε καλή ομάδα, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο. Η εμφάνισή μας νομίζω σήμερα δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλο να μπει ούτε μία στιγμή στο παιχνίδι και πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις. Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά μέσα που πρώτη φορά έπαιξαν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη που έχει τρομερή παράδοση. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ενδιάφερε αν θα είναι με ένα γκολ ή πέντε, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι. Πανηγυρίζαμε πιο πολύ από τα γκολ που πετύχαμε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Βλάχος.