Εθνική ομάδα ανδρών: Το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν άφησε τη δεύτερη ευκαιρία της για το βάθρο να πάει στράφι. Απέναντι στην Ιταλία, στη... μάχη της 3ης θέσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικράτησε με 12-5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωσης.
Αυτό είναι το πρώτο βάθρο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην εν λόγω διοργάνωση. Μάλιστα, η τρίτη φορά της σε μικρό τελικό απεδείχθη και... φαρμακερή με τη «γαλανόλευκη» να φτάνει στο μετάλλιο που τη έλειπε από τη τεράστια συλλογή της.
Σημειώνεται πως το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδα πόλο ανδρών ήρθε μετά από 6 νίκες και μία ήττα στη διοργάνωση, που λαμβάνει χώρα στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.
Οι θέσεις της Εθνικής ομάδα πόλο στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- 1970 (Βαρκελώνη) 10η
- 1977 (Φάλκοπινγκ) 9η (1η στη Β’)
- 1981 (Σπλιτ) 10η (2η στη Β’)
- 1983 (Ρώμη) 9η (1η στη Β’)
- 1985 (Σόφια) 8η
- 1987 (Στρασβούργο) 11η (3η στη Β’)
- 1989 (Βόννη) 11η
- 1991 (ΑΘΗΝΑ) 6η
- 1993 (Σέφιλντ) 6η
- 1995 (Βιέννη) 9η
- 1997 (Σεβίλλη) 7η
- 1999 (Φλωρεντία) 4η
- 2001 (Βουδαπέστη) 7η
- 2003 (Κράνι) 8η
- 2006 (Βελιγράδι) 6η
- 2008 (Μάλαγα) 11η
- 2010 (Ζάγκρεμπ) 9η
- 2012 (Αϊντχόφεν) 6η
- 2014 (Βουδαπέστη) 6η
- 2016 (Βελιγράδι) 4η
- 2018 (Βαρκελώνη) 5η
- 2020 (Βουδαπέστη) 7η
- 2022 (Σπλιτ) 5η
- 2024 (Ζάγκρεμπ) 5η
- 2026 (Βελιγράδι) 3η
