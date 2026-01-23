Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Μετά το τελικό στάδιο της προετοιμασίας στη Βουδαπέστη, ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις 15 αθλήτριες που θα βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μιας και οι Τζούρκα, Σάντα, Γιαννοπούλου, Κουρέτα και Κρασσά δεν θα βρίσκονται στην αποστολή για Πορτογαλία.

Παρόλα αυτά, το ελληνικό σύνολο είναι άκρως ποιοτικό και πηγαίνει με βλέψεις στη Μαδέιρα, όντας από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η 15άδα της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών