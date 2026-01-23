Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών: Η 15άδα της Εθνικής για την Πορτογαλία
Μετά το τελικό στάδιο της προετοιμασίας στη Βουδαπέστη, ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις 15 αθλήτριες που θα βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μιας και οι Τζούρκα, Σάντα, Γιαννοπούλου, Κουρέτα και Κρασσά δεν θα βρίσκονται στην αποστολή για Πορτογαλία.
Παρόλα αυτά, το ελληνικό σύνολο είναι άκρως ποιοτικό και πηγαίνει με βλέψεις στη Μαδέιρα, όντας από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Η 15άδα της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών
- ΑΛΙΜΟΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.
- ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη.
- ΕΘΝΙΚΟΣ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
- FERENCVAROS: Πλευρίτου Ελευθερία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.